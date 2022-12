¿Es feriado el 12 de diciembre? Consulta si te pagarán doble el día de la Virgen de Guadalupe

El próximo lunes 1 de diciembre es uno de los días más importantes para millones de fieles católicos en México y en el mundo, esa fecha se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, una celebración que congrega a millones de fieles católicos y guadalupanos en la Basílica del mismo nombre, ubicada al norte de la Ciudad de México, y punto estratégico para la llegada de peregrinos durante todos los días del año.

Fueron dos años los que pasaron sin que se desarrollara ningún tipo de celebración pública oficial en la Basílica de Guadalupe debido a la pandemia de Covid-19, por lo que este 2022 será la primera ocasión desde el año 2020 en que se retomen las peregrinaciones masivas y las celebraciones en este santuario, punto de encuentro de millones de peregrinos que viajan cientos o miles de kilómetros para asistir a conmemorar esta fecha.

El 12 de diciembre, conocido también como el Día de la Virgen de Guadalupe, es una festividad nacional que conmemora la aparición de la "Morena del Tepeyac" a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ocurrida en el cerro del Tepeyac en diciembre de 1531. De acuerdo con los relatos religiosos, Juan Diego, originario de Cuautitlán, pasó una madrugada por este cerro y escuchó una voz que le llamó por su nombre. Luego de subir a la cumbre, se encontró con la Virgen María, quien le habría ordenado acudir con el obispo Fray Juan De Zumárraga para solicitarle que le construyera un templo en aquel sitio en su honor.

¿Se trabajará el lunes 12 de diciembre?

La Basílica de Guadalupe es uno de los centros de peregrinación más grandes que existen en México. FOTO: Cuartoscuro

Si bien el 12 de diciembre se trata de una fecha distintiva y muy importante para la feligresía católica en nuestro país, no es una fecha de descanso obligatorio, los cuales son aquellos que de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución, las y los trabajadores pueden elegir no trabajar debido a la conmemoración de una fecha importante en el calendario nacional.

De acuerdo a los días otorgados por la Constitución de México el próximo día de asueto oficial será el 25 de diciembre, cuando se conmemora la Navidad. Mientras que el lunes 12, cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, no forma parte de los días de descanso oficial otorgados por la Ley Federal del Trabajo, por lo que dependerá de cada dependencia o empresa decidir si otorga el día de descanso o no a sus trabajadores. Además que de no trabajarse tampoco se pagará doble.

Esto quiere decir que el próximo lunes 12 de diciembre todas las y los trabajadores tendrán que acudir a cumplir con sus actividades laborales. Hay que destacar que incluso en esta fecha no se suspenderán las labores docentes, por lo que los estudiantes del nivel básico de educación (preescolar, primaria y secundaria) habrán de asistir con normalidad a clases.

Días festivos oficiales en México en 2022

La Virgen de Guadalupe es venerada por millones de fieles en nuestro país. FOTO: Cuartoscuro

Los días festivos oficiales durante este año 2022 en México son los siguientes:

Lunes 7 de febrero: conmemoración del 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana

conmemoración del 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana Lunes 21 de marzo: natalicio de Benito Juárez

natalicio de Benito Juárez Domingo 1 de mayo: día del trabajo

día del trabajo Viernes 16 de septiembre: Independencia de México

Independencia de México Lunes 21 de noviembre: conmemoración del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana

conmemoración del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana Domingo 25 de diciembre: Navidad

El primero de diciembre de cada seis años es considerado de descanso oficial, el cual corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Así como el que determinen las leyes federales y locales electorales

