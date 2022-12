Rabia: no sólo los perros pueden contagiarla, estos animales también la propagan en humanos

Este martes 27 de diciembre el Gobierno mexicano confirmó la identificación de cuatro casos de personas con síntomas compatibles con los del virus de la rabia, a falta de confirmación en laboratorio, pero descartó que se trate de una alerta sanitaria. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional que los casos se encuentran en el estado de Oaxaca, donde hay tres menores presuntamente infectados, y en el estado de Nayarit, donde hay una mujer joven con dichos síntomas.

"Lastimosamente sí están graves esos niños. Se tratan de dos niñas y un niño, hermanos, de ocho, siete y dos años de edad. Fueron mordidos por uno o varios murciélagos. Los mayores están con una enfermedad que clínicamente parece compatible con la rabia", expuso. López-Gatell adelantó que ayer mismo el laboratorio dispondría de los resultados de las muestras tomadas a los pacientes, y que mientras tanto se ha tratado a los menores con un tratamiento profiláctico para la rabia, empleando la vacuna y un anticuerpo para neutralizar el virus.

Autoridades de salud de México informaron que los menores fueron mordidos por uno o varios murciélagos. FOTO: Cuartoscuro

Casos se registran en Oaxaca y Nayarit

Los tres casos se presentaron en la localidad rural de Palo de Lima, a unos 100 kilómetros de la capital, Oaxaca de Juárez, población que el subsecretario definió como "muy pobre, en condiciones de marginación muy grandes y carencias en los servicios de salud", pues el centro sanitario más cercano se encuentra a más de dos horas.

López-Gatell adelantó que ayer mismo el laboratorio dispondría de los resultados de las muestras tomadas a los pacientes. FOTO: Cuartoscuro

En el caso localizado en el estado de Nayarit, añadió, la paciente es una mujer de 29 años que fue mordida por un gato semidoméstico, el cual pasaba la gran parte del tiempo al aire libre en una comunidad rural: "Tiene un cuadro compatible con rabia. Hemos asistido al gobierno de Nayarit en lo que corresponde a los tratamientos y diagnósticos", expuso el funcionario ayer.

Pese a los cuatro casos, incidió en que desde el punto de vista médico no hay una alerta sanitaria, pues se tratan de casos aislados y "no hay una acción que se deba realizar, no se puede eliminar la rabia". Además, López-Gatell enfatizó que el virus de la rabia, que se transmite a los humanos a través de los animales, seguirá existiendo ante la imposibilidad de vacunar a todos los animales silvestres.

México erradica la rabia en 2019

En 2019 México se convirtió en el primer país del mundo en erradicar la rabia trasmitida de perros a humanos. FOTO: Cuartoscuro

Este mismo martes Hugo López-Gatell se congratuló de que en 2019 México se convirtió en el primer país del mundo en erradicar la rabia trasmitida de perros a humanos. Un país se define como libre de rabia canina si no se han confirmado casos adquirida en humanos, perros o cualquier otra especie animal durante al menos dos años.

De acuerdo con el tercer informe "Consulta de Expertos de la OMS sobre la Rabia", difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que el número de muertes humanas debidas a la rabia transmitida por perros en todo el mundo es de 59 mil al año, siendo Asia la región del mundo en donde se produjeron la mayoría de las muertes, con el 59.6 % del total.

Aunque la rabia de los murciélagos representa una proporción relativamente pequeña de casos humanos en todo el mundo, actualmente representa la mayoría de los casos de rabia humana en América (13.16%) se destaca en el informe. En los casos registrados en América del Norte esto se debe a una menor propensión de las personas a buscar PEP (profilaxis posterior ala exposición).

Se calcula que el número de muertes humanas debidas a la rabia transmitida por perros en todo el mundo es de 59 mil al año. FOTO: Especial

Animales que propagan la rabia en humanos

Cabe destacar que no solo los perros son responsables de transmitir la enfermedad, ya que también lo hacen animales como los murciélagos o mapaches: tan solo en 2015 se registraron más murciélagos rabiosos que mapaches rabiosos en los Estados Unidos por primera vez, lo que indica un aumento de la prevalencia de la rabia de los murciélagos con 17 casos. En la mayor parte de América, los murciélagos hematófagos son la principal fuente de casos de rabia humana.

Asia es la región del mundo en donde se produjeron la mayoría de las muertes por rabia. FOTO: Especial

Mientras que la rabia de los murciélagos vampiros es también una de las principales causas de mortalidad del ganado, afectando tanto a los agricultores de subsistencia como a los comerciales en toda la zona de distribución de este murciélago, desde Argentina y Uruguay hasta el norte de México, señala el informe.

Todos los mamíferos pueden contraer la rabia, pero solo pocas especies actúan como reservorios importantes de la enfermedad. En los Estados Unidos se han identificado distintas cepas de la rabia en murciélagos, mapaches, zorrillos, zorros y mangostas, por lo que la enfermedad es más frecuente entre los animales silvestres.

"Un diagnóstico presuntivo de rabia se simplifica cuando un individuo se presenta con una enfermedad compatible y ha documentado la exposición a un animal que se ha confirmado que tiene rabia en un laboratorio", se detalla en el reporte de la OMS, en el cual se destacan los signos clásicos de la rabia como son espasmos en respuesta a estímulos táctiles, auditivos, visuales u olfativos (por ejemplo, la aerofobia y la hidrofobia) que se alternan con períodos de lucidez, agitación, confusión y signos de disfunción autonómica.

