Cámara de Diputados aprueba cambios a Ley de Comunicación Social

Con 265 votos a favor, 318 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que fue enviada al Ejecutivo Federal.

La aprobación estuvo antecedida por acusaciones del coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, quien acusó al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel de no permitir discutir en lo particular la minuta

“No importa si los demás coordinadores se ponen de acuerdo. A mí no me importa este acuerdo porque pisotea la Constitución y pisotea la democracia de México, y esto es una simulación y una farsa de la que la Mesa Directiva que usted encabeza, ha sido cómplice”, expuso.

La contestación de Creel Miranda llegó de inmediato, y rechazó las aseveraciones del legislador naranja.

“Señor diputado Álvarez Maynez, lo que dice usted no es cierto. Le informé de manera personal acudí con quien había hecho uso de la palabra. Me apersoné para decirles que no se me había informado, ni al secretario de Servicios Parlamentarios una reserva que ustedes presentaron y que está Mesa Directiva no había sido informada. Si hubiese sido informada, téngalo por seguro que se hubiera registrado y lo hubiera podido presentar”, respondió.

Tras aplausos de la bancada de Morena, Álvarez Maynez insistió en que le informaron de las reservas a Creel, ya que violan ordenamientos judiciales que deben discutirse en lo particular e insistió en que estaba de acuerdo con Morena.

“Espero que se sienta cómodo siendo vitoreado por Morena, porque eso refleja exactamente el papel que está desempeñando. 2, yo le comuniqué que teníamos reservas, lo busqué personalmente y usted me dijo. Son los únicos que me han avisado de esas reservas y eran sobre las dos minutas”, resaltó.

Creel Miranda se mantuvo en su postura de que, si hubiera sido informado, les daría espacio en tribuna para atender su solicitud, y cerró la discusión con el líder de MC en San Lázaro.

Tras la votación, el vice coordinador de Morena, Leonel Godoy solicitó la palabra para reconocer la actitud de Creel Miranda en el manejo de la discusión legislativa.

“Es necesario por justicia legislativa, mencionar que desde la Junta de Coordinacion Política, todos los partidos votaron siempre en contra de estas posiciones de Movimiento Ciudadano. Hoy el presidente actuó correctamente conforme al reglamento y es justo que se le deba reconocer al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, señaló.

Cambios notables

Entre los cambios que se avalaron está el cambio que propuso la senadora Imelda Castro Castro, de Morena, para eliminar el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta disposición planteaba que incurrirían en las mismas faltas administrativas graves que señala el artículo 52 de este ordenamiento, los candidatos a la reelección con licencia temporal para separarse de su cargo.

Además, aprobaron la modificación al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social planteado por la colegisladora, con lo que se precisa que en las entidades federativas el límite de gasto que se haga en Comunicación Social no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos anual correspondiente y a nivel federal se autoriza el mismo porcentaje.

En cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, agrega al artículo 49, como infracciones administrativas los actos u omisiones que incumplan o transgredan las obligaciones de las personas servidoras públicas de abstenerse a realizar cualquier promoción personalizada bajo cualquier modalidad con recursos públicos y las sanciones a las que se hacen acreedoras por dicho incumplimiento.

Antes de concluir la sesión y dar por finalizado el periodo ordinario de sesiones, Creel Miranda deseo a las diputadas y disputados, así como al personal administrativo y de apoyo de la Cámara baja, “que tengan unas felices fiestas de fin de año en compañía de todas y todos sus seres queridos”.

Tras dar por concluido el primer periodo de sesiones del Segundo Año de ejercicio legislativo, Creel pidió se comunicara al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores para después entonar el

Himno Nacional y tocar la campana que dio por finalizada la sesión.

