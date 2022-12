La reacción de AMLO al triunfo de Armando Guadiana en las encuestas de Coahuila: “La gente no se equivoca”

El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su opinión sobre el triunfo del senador Armando Guadiana en las encuestas internas de Morena para coordinar los comités de defensa de la 4T en Coahuila, lo que lo convierte en el virtual candidato para contender a la gubernatura de la entidad, toda vez que competía con el actual subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien expresó su molestia al asegurar que la metodología estuvo amañada.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que aunque no se implica en los asuntos de su partido, ya que pidió licencia para atender su compromiso como presidente de la República, aseguró que conoce a las personas encargadas de levantar las encuestas, a las que llamó incorruptibles, por lo que se dijo confiado de los resultados obtenidos.

“No me implico en estos asuntos que tiene que ver con la decisión que está haciendo Morena que es mi partido, pero tengo licencia, estoy ocupado cumplir con mi responsabilidad como presidente de México; sin embargo, estoy enterado y conozco como lo establecen los estatutos de todos lo partidos que para elegir candidatos se llevan a cabo encuestas.

Cuando fui dirigente en Morena procuré que se establecieran los candidatos mediante encuestas porque tiene ventajas si se hace bien las encuestas, si la gente está bien consultada expresa libremente lo que sienten, su punto de vista”. dijo López Obrador, quien aseguró que la gente no se equivoca al externar su opinión, por lo que dijo, se tiene que aceptar cuando se pierde.

Armando Guadiana pedirá licencia como senador. Foto: Archivo

"Se tiene que aceptar el resultado, hay veces que no nos gusta el que gana, por alguna razón, porque no lo vemos joven, o firme, pero no es nuestro punto de vista. Lo que decide, lo que determina es cómo lo ve la gente, tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo de estos levantamientos, son incorruptibles, es gente honesta, pero además se hacen comparar por dos o tres encuestas más, por lo general coinciden… La gente no se equivoca", acotó el presidente.

AMLO insiste en que no son cuchareadas las encuestas

López Obrador indicó que aún no ha hablado del tema con Mejía Berdeja. Recalcó que su partido así ha resuelto todas sus candidaturas a gobiernos estatales, “y pues no le ha ido mal a Morena, quiere decir que la gente pues no se equivoca y se equivoca menos que los dirigentes o los que se consideran grandes electorales”.

-¿Llamaría al subsecretario a reconocer los resultados?, se le planteó.

-No, cada quien es responsable de los hechos, yo no me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador, dijo.

-¿No está cuchareada la encuesta?, se le cuestionó

-No, acotó.

-¿Por qué?, se le insistió.

-Porque tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo de estos levantamiento y son incorruptibles, es gente honesta, pero además se hace acompañar por dos o tres encuestas, y por lo general coinciden, afirmó.

AMLO descartó fracturas en Coahuila

El mandatario federal descartó que en Coahuila haya o vaya a ver una fractura política por la situación de los resultados de la encuesta:

"Eso es lo que quisieran nuestros adversarios. No pasa nada, hasta en el caso que alguien se retirara y dija que ‘me voy’, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa y si no hay elementos, no hay pruebas, sino nada más porque ‘yo quería, porque yo soy muy importante y como no me tomaron en cuenta, pues me voy’”.

AMLO indicóq ue aún no habla del tema con Ricardo Mejía. Foto: Archivo

Indicó que partidos políticos conservadores le “está tirando un lazo” al ofrecer a militantes de la 4T que se unan a su bloque, por lo que envió una advertencia para quienes pudieran aceptar las ofertas.

“Además me están tirando un lazo los del bloque conservador, yo les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino, que tengan cuidado, porque que les pueden asegurar los del bloque cnservador, si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa ni dirigentes, bueno, no tienen lo mero principal: No tienen pueblo. Nomás imagínense cómo le van a hacer, yo les pregunto: ¿van a hacer encuesta?, ¿por qué no informan cómo van a elegir al candidato del bloque conservador?

Y agregó: “Van a hacer una encuesta o van a constituir un grupo de representantes de la oligarquía, un supremo poder conservador es el que va a elegir”, acotó AMLO.

