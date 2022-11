Hermosillo vive una crisis de personas en situación de calle, hay más de 1,000 en el municipio

Dependiendo de las temporadas, los ciclos agrícolas y migratorios, en Hermosillo se estima que hay alrededor de mil 200 personas en situación de calle, donde el 95 por ciento de ellos son foráneos que llegan a la ciudad, principalmente de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sinaloa y Puebla, aunque últimamente también hay de otros países.

La asociación Hermosillo ¿Cómo Vamos?, presentó su informe “Percepción ciudadana sobre personas en situación de calle en Hermosillo”, donde informó que en la ciudad se tienen identificados 74 puntos donde se concentran, los principales son el Parque Madero, la Plaza Mundito, el Hospital General, los alrededores del Seguro Social y la Plaza Zaragoza.

Ernesto Urbina Miranda, director de la asociación, explicó que el 94 por ciento de las personas que no tienen un hogar y viven al aire libre son hombres y el seis por ciento mujeres, la mayoría están entre los 30 y 50 años de edad; además el INEGI detectó a 247 personas que viven en terrenos sin construcción y 94 instalados en refugios.

Están en riesgo de morir por alguna enfermedad crónica o por la violencia. FOTO: Cuartoscuro (ilustrativa)

La doctora Jennifer Espinoza Ramos, explicó que en la encuesta de percepción de la asociación, aclaró que entre los motivos detectados para llegar a una situación de calle están pobreza en el hogar, problemas familiares, violencia en el entorno social, búsqueda de independencia de los jóvenes, consumo de sustancias psicoactivas o drogas y falta de políticas públicas.

Además, en un estudio de percepción detectaron que más del 80 por ciento de los hermosillenses piensan que las personas en situación de calle no quieren trabajar y usan el dinero que les dan para consumir drogas, Aunque también reconocen que pueden sufrir alguna discapacidad mental, en un 60 por ciento que no generan miedo y no creen que sean delincuentes, que están ahí por falta de oportunidades de superación y en un 80 por ciento que tanto el Gobierno como la propia sociedad deben apoyarlos.

Entre los afectados hay migrantes que quedan varados en el estado.

Hay otras formas de ayudar

Por su parte, la directora del Sistema DIF Hermosillo, Isela Montes de Oca, explicó que ofrecen acoger a las personas en situación de calle en el Centro Galilea, un albergue para personas en situación de calle donde se les da alimento, asilo y clases para que aprender un oficio y puedan recuperar su dignidad y estilo de vida o traslados gratuitos a su estado de origen para que se reúnan con sus familias y muchos no quieren.

Lo que pasa, dijo, es que haciendo varios estudios se dieron cuenta que muchos pidiendo limosnas o demás apoyos en las calles pueden juntar hasta los 700 a 800 pesos al día, lo cual les resulta mejor y así pueden utilizarlo en compra droga o alcohol, y por eso siguen viviendo en las calles.

Por eso, ahora lanzaron el programa “hay otras maneras de ayudar” en conjunto con Hermosillo ¿Cómo Vamos?, donde buscan fortalecer a las asociaciones civiles que apoyan a las personas en situación de calle. De momento son 10 asociaciones registradas, pero se busca que sean más, el programa es entrar a la página “hayotrasmanerasdeayuda.org”, escoger a la institución que se quiere apoyar, donar y el recurso llega directamente a ellos, y así en vez de dar una moneda a la persona en la calle, se ayuda a través de expertos y así si se logra un verdadero cambio.

Hay formas de apoyar a esta parte de la comunidad. FOTO: José A. Hernández

Sigue leyendo:

La terrorífica reaparición del presunto "come gatos" en Azcapotzalco: piden a la fiscalía tomar el caso