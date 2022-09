Un joven ayuda a un indigente y el emocionante momento conmueve a la gente: “No me abraces porque estoy sucio”

En Argentina, un joven profesionista fue captado justo en el momento cuando ayudaba a una persona indigente en las calles de Recoleta, una de las zonas más prósperas de Buenos Aires. Marcos vio a José que pedía dinero por lo que fue en su ayuda. Al llegar con él no solo le dio dinero, sino que también le dio un cálido abrazo que conmovió a la gente.

Marcos caminaba sobre la calle de Callao y justo al llegar con el cruce con Alvear, en el centro de la zona, miró a José a quien no dudó en abrazarlo, pese a que en un inicio, el hombre en situación de calle se contuvo un poco ya que pidió que no lo abrazara ya que estaba sucio.

El emocionante momento fue captado por una mujer llamada Adriana, quien estaba dentro de un bar y al notar el gesto del Marcos, decidió inmortalizar aquel encuentro con su teléfono celular, pero al estar lejos de la emotiva escena, no logró captar el diálogo que ambos tenían, solo vió cuando el indigente comenzó a llorar.

“Levanta la cabeza y sigue luchando”

Marcos dijo en entrevista para el medio local El Trece, que era la primera vez que veía a José en dicha zona. En el momento en que ambos se acercaban, José le dijo algo a Marcos quien de inmediato supo que tenía que ayudarlo.

El gesto del joven con el indigente da la vuelta al mundo. Foto: El Trece

“Venía caminando y simplemente me dijo algo. Le dije ‘ya sé, no me digas nada’, y le di algo de plata para que pueda comer”, dijo el joven licenciado en Administración de empresas. Indicó que la sorpresa de aquel hombre fue tanta, que incluso no quería recibir los 500 pesos que le ofreció.

“Me lo quería rechazar porque era mucha plata, 500 pesos, no me los aceptaba, hasta que en un momento me dijo ‘¿qué puedo hacer por vos, qué necesitas?’ -Que levantes la cabeza y que sigas caminando, luchándola como todos los argentinos’”, contó Marcos.

José le platicó a Marcos que se sentía muy cansado y comenzó a llorar, a lo que el joven simplemente lo abrazó, aunque José se resistió al principio al decirle: “Estoy sucio, tengo olor”.

Marcos agregó: “Hay veces que por estar a las corridas uno frena y se da cuenta de que con un simple gesto podés cambiar el día de alguien. Yo lo hice otras veces y cuando no tenía dinero ayudaba con tiempo”.

Antes de despedirse, José preguntó a Marcos el motivo por el que lo ayudaba, él respondió: “Porque sos un ser humano”. Aquel instante, conmovió a Adriana que tenía el celular listo para tomar algunas fotos del lugar, y al ver el cálido abrazo, tras tomar dos capturas del momento, comenzó a grabar el video pues vio que el abrazo se prolongó.

“En el momento en el que filmaba, únicamente pensaba que se lo tenía que mostrar a mis hijos, a mis amigos. Cuando uno suelta el teléfono se conecta con lo que sucede... Hoy siento que quiero tener más contacto por esto. José nos viene a mostrar cuánto necesitan los argentinos, pero hay muchas otras personas así", aseguró la autora del clip que se hizo viral en las redes.

SIGUE LEYENDO:

Indignante: un joven lanzó un cohete a un hombre en situación de calle mientras dormía

Video | Un experimento escolar explota y quema a un niño que grita aterrado por el dolor

RMG