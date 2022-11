La ONU atrae 11 casos de desapariciones en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) atrajo 11 casos de desaparición forzada o a manos del crimen organizado, en los cuales intervendrá a fin de que autoridades del estado y la federación realicen acciones urgentes para dar con el paradero de las víctimas.

Evangelina Contreras Ceja, fundadora del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), señaló que ante la inacción de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, desde agosto pasado iniciaron los trámites para solicitar a la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, que atrajera los 11 casos de desaparición ocurridos en Michoacán, petición que tuvo respuesta satisfactoria.

De esta manera, el organismo internacional, explicó Evangelina Contreras, envía recomendaciones al Estado Mexicano, para que se lleven a cabo actuaciones que deriven en la localización de los desaparecidos.

“Esto implica que tienen que seguir buscándolas tanto en vida como en no vida, y hacer bien su trabajo, no simulación como lo han estado haciendo, porque no saben buscar, van abriendo camino y van caminando así sin rumbo, cuando debemos inspeccionar bien el terreno. Las búsquedas en vida se trabajan desde varios ejes y ellos nada más van a hacer volanteo, no preguntan, no investigan, son 14 ejes de búsqueda y ellos hacen el mínimo, solo uno”, lamentó la madre de Tania Contreras Ceja, joven desaparecida en Caleta de Campos, en 2012.

De acuerdo a lo expuesto por la activista, con esta medida, la Comisión de Búsqueda de Personas está obligada a reportar las acciones emprendidas para ubicar a las víctimas de los 11 casos que la ONU atrajo, los cuales corresponden en su mayoría a los municipios de Apatzingán, Uruapan y Sahuayo.

Miles de mexicanos buscan a sus familiares a lo largo de toda la República Mexicana. FOTO: Archivo

Aunque la ONU solo intervino por los 11 casos presentados por los colectivos, las acciones a las que están obligadas las autoridades estatales y federales también beneficiarán a otras familias de desaparecidos, pues se llevarán a cabo más búsquedas que derivarán en localización de cuerpos.

“El comisionado (José Alfredo Tapia Navarrete) va a tener que irse a todos los municipios para ver cómo van a organizarse para trabajar este tema de desaparición, porque no nada más beneficia a los casos que están allá beneficia a todo Michoacán, porque el objetivo es dar con los cuerpos y los desaparecidos”, indicó.

Entre los 11 casos, se encuentra el de Tania Contreras, quien fue privada de la libertad a manos de criminales, un elemento de la Secretaría de Marina y un policía municipal; desde hace 10 años, afirma su madre, no se ha hecho nada para detener a los involucrados que sobreviven, quienes están plenamente identificados y tampoco se ha hecho una búsqueda a profundidad de su hija.

“Me siento con esperanza de que por fin van a hacer algo, pero por otro lado me siento con tristeza y depresión de ver que nunca hicieron nada, las posibilidades ahora ya no son las mismas, ya pasaron diez años.”, lamentó.

