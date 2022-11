Claudia Sheinbaum celebra que el programa Mejor Escuela esté en la Constitución

“Mejor Escuela - La Escuela es Nuestra”, iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno capitalino, ya está dentro de la Constitución de la Ciudad de México. La propuesta brinda acceso a servicios educativos de calidad y en condiciones de igualdad a través de la rehabilitación de las instalaciones y el entorno de las escuelas públicas de la CDMX.

Con esta iniciativa, el gobierno de la capital ha logrado mejoras en los planteles educativos de educación básica como: en la escuela primaria Francisco Gabilondo Soler, la escuela secundaria Técnica 74 o el jardín de niños Juan Bautista. Cada uno de ellos, han destacado mejoras como limpieza, pintura, nuevas butacas, pizarrones, entre otras.

“El programa Mejor Escuela - La Escuela es Nuestra ya está en la Constitución. Con este programa hemos logrado mejorar los planteles de educación básica y son los padres de familia quienes deciden en qué se invierten los recursos. Ya nadie podrá retirar este apoyo”, subrayó la Dra. Sheinbaum en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

¿En qué consiste que Mejor Escuela - La Escuela es Nuestra sea ley?

Este 22 de noviembre se aprobó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México con 47 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones, que se incorporara al Artículo 8 el programa social impulsado por Sheinbaum Pardo, “Mejor Escuela - La Escuela es Nuestra”, junto con “Mi Beca para Empezar”.

De acuerdo con la Constitución, en cada ejercicio fiscal, los planteles de educación pública básica en la CDMX contarán con la asignación presupuestal que determine el Congreso a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, estas acciones se ejercerán con la participación de los padres y madres de familia.

Asimismo, es importante destacar que no importa qué partido político quede al frente del gobierno capitalino, pues este apoyo ya no se podrá retirar porque es ley; además de que los partidos políticos no podrán usarlo como recurso electoral.

