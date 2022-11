Alfonso Durazo aplaude reforma para homologar elecciones estatales y federales

Luego que los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Sonora aprobarán el dictamen de Reforma Constitucional enviada por el Gobernador para que los procesos electorales de Sonora y el Federal sean concurrentes; el propio Alfonso Durazo Montaño lo consideró como algo muy positivo y aplaudible de parte de los legisladores locales.

El gobernador de Sonora aclaró que al empatar las elecciones locales con la del presidente de la República va a permitir empatar seis años los planes de gobierno, lo cual será más productivo para la entidad, pues muy seguramente va a favorecer una muy buena relación entre ambos gobiernos.

Explicó que normalmente el gobernador en turno tenía tres años con una muy buena relación con la Federación y a mitad del sexenio había elecciones a nivel nacional y los últimos tres años del gobierno local había mala relación, que afectaba a los sonorenses y con esta reforma esto terminará.

Esta mañana los diputados aprobaron el dictamen

Fue la mañana de este martes, cuando los diputados aprobaron por mayoría este dictamen, donde solo votaron en contra los diputados de MC, Rosa Elena Trujillo y Ernesto de Lucas, principalmente porque aseguraron que no es un tema urgente y no se permitió que se realizará un análisis a fondo de la propuesta.

En estos momentos, el dictamen ya está incluido para su discusión en la orden del día de la sesión que se celebrará este jueves, donde se espera que quede aprobada también por mayoría, pues los diputados de Morena, PT, Verde y PES tienen más de las dos terceras partes del Congreso local, suficiente para aprobar reformas constitucionales.

Ante esto, el gobernador Alfonso Durazo, también llamó a los Cabildos a que respalden la propuesta, para que entre en vigor y con eso el gobernador o gobernadora electa en 2027 durará tres años y en 2030, la elección de Sonora será concurrente con la elección presidencial.

Alcalde: renuncia del comisario de Caborca fue por asuntos laborales no por inseguridad

El alcalde de Caborca, Sonora, Abraham David Mier Nogales, informó que la renuncia que realizó el Comisario de la Policía Municipal, Gustavo Guevara Guerrero, se debió a asuntos laborales y no tiene nada que ver con los hechos de alto impacto que han ocurrido en esta localidad de Sonora.

El pasado viernes 25 de noviembre el comisario Guevara presentó su renuncia, justo una semana después que el oficial José Ramón Cáñez fue privado de su libertad y después asesinado, y él estaba asignado como jefe de escoltas del propio presidente municipal.

El alcalde enfatizó que Gustavo Guevara Guerrero se va por un tema de oportunidad laboral Foto: Especial

Sin embargo, Abraham David Mier aseguró que no tuvo que ver con la renuncia del comisario: “No tiene que ver, él ya se viene a trabajar aquí en el Ministerio Público, me ayudó mucho, pero no tiene nada que ver”.

Precisó que es un tema de oportunidades laborales y le agradeció su colaboración, ya que el anterior comisario inició en este cargo desde el 16 de septiembre del 2021 que inició la actual administración municipal.

Esta semana se designará a su sustituto

Adelantó que saltó que esta misma semana se tomará la decisión de quien ocupará este cargo, donde dijo hay una terna propuesta y será el cabildo quien designe al titular de seguridad Pública.

Mier Nogales, comentó que en temas de seguridad están bien, han tenido eventos desafortunados, pero están trabajando la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) trabajando en esos temas.

Aseguró que la población sabe que están tranquilos y que están bien en este tema, incluso él como presidente se levanta desde temprano a hacer sus actividades y anda sin escoltas por la ciudad. Incluso no ha sido necesario reforzar la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército ni Policía Estatal.

Inicia Hermosillo programa de cuidado de paisanos

A partir de este jueves primero de diciembre la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo implementará un operativo especial para proteger la seguridad y bienes de todos los paisanos que pasen por la capital de Sonora, informó Jesús Alonso Durón Montaño.

El comisario jefe de la Jefatura explicó que estarán destinando a un total de 15 elementos de manera permanente cuidando las rutas que históricamente toman las personas que viven en Estados Unidos y viajan a Sonora por motivo de las fiestas decembrinas.

La intención es que haya un oficial las 24 horas disponible para atender los llamados de emergencia, dar apoyos viales y se mantenga una vigilancia en las rutas turísticas.

Detalló que se recorreré diariamente la Carretera Internacional México 15, desde el norte iniciando en el bulevar Mazón López, la 18 de marzo, el Periférico Oriente, el bulevar de los Ganaderos, el Periférico Sur, el bulevar Clouthier y finalmente la carretera en la salida sur,

Exhortaron a la ciudadanía a llamar al 911 en caso de una emergencia Foto: Especial

La instrucción es apoyar a los paisanos, estar pendiente de sus recorridos, mantener la vigilancia preventiva de accidentes, mantener los cruceros libres de limpiavidrios y personas que obstaculicen el libre tránsito.

Advirtió que el Departamento de Asuntos Internos estará atendiendo todos los reportes sobre posibles abusos de poder y extorsiones de parte de los elementos de seguridad pública, donde aseguró que no se tolerará que ningún oficial realice algún acto no de ético y se investigará y castigará.

Las recomendaciones a los visitantes es manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, llevar maletas y artículos bien asegurados a sus vehículos, y llamar al 911 ante cualquier situación donde se requiera asistencia de personal especializado. La intención del operativo es lograr un saldo blanco con los paisanos que viajen a Hermosillo o pasen por esta ciudad en periodo navideño.

