Ariadna Fernanda subió a un taxi en la Condesa y fue encontrada muerta en Tepoztlán, Morelos

Ariadna Fernanda, una joven de aproximadamente 25 años de edad fue reportada desaparecida el pasado 30 de octubre tras haber salido con sus amigos en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Fue el lunes cuando dos personas encontraron su cuerpo sin vida sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán en Santiago Tepetlapa, a un costado de la base de un puente.

Un usuario de twitter identificado como Ricardo Calderón Jiménez cuyo perfil ya fue borrado, publicó cómo sucedió el hallazgo: "El día de ayer rodaba en bicicleta con una amiga desde CDMX hasta Tepoztlán. Pasando la Pera tomamos la desviación hacia Tepotzotlán y un kilómetro antes de la caseta paramos a hidratar y ahí hallamos el cuerpo de una chica de unos 25 años, de 1.60 metros aproximadamente" escribió.

Ariadna Fernanda fue encontrada muerta. | FOTO: Especial

Las fotografías que ayudaron a identificar a Ariadna

Además del relato, compartió fotografías de algunas partes del cuerpo en donde se aprecian tatuajes y accesorios para poder identificarla y pidió ayuda a los internautas para que compartieran la publicación y llegara a sus conocidos, pues llamaron a los servicios de emergencia, pero temía que el cuerpo de la joven terminara en una fosa común.

"Las fotos han sido recortadas por respeto a la chica y las he tomado precisamente con la única intención de ayudar a su familia a que den con ella" escribió el usuario quien compartió las imágenes de la joven en donde se pueden ver pequeños tatuajes uno de un dinosaurio, la cara de Joker, de una flor y otro con una palabra, asimismo, se pueden ver dos collares, uno color rosa de tela y otro con un dije con el símbolo de "amor y paz" en un corazón.

Una pareja de ciclistas se percató de un cuerpo sobre la carretera México- Cuernavaca. | FOTO: Especial

Su desaparición

Los familiares y amigos de la joven iniciaron la búsqueda de Ariadna Fernanda López Díaz luego de su desaparición el pasado 30 de octubre cerca de las 21:00 horas, según relatan sus conocidos, subió a un taxi y después ya no se supo más de ella. Algunas versiones refieren que la joven se encontraba en estado de ebriedad, lo cual supuestamente no le importó a sus amigos quienes la dejaron irse sola en el vehículo, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Ariadna fue vista por última vez en la Condesa el pasado 30 de octubre. | FOTO: Especial

Tras el hallazgo de su cadáver, internautas exigen justicia con el hashtag #JusticiaParaAri para que se esclarezca su muerte y no quede impune, asimismo, que las autoridades encuentren al o los responsables de la desaparición y asesinato de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado a más de 80 kilómetros del lugar en donde fue vista por última vez. De acuerdo con los servicios de emergencia, la mujer que encontraron en la carretera y cuyas características coinciden con Ariadna, llevaba tiempo que había fallecido.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, sin embargo, en las imágenes difundidas en redes sociales se pueden ver algunos rasguños en su cuerpo lo que podría indicar que hubo violencia, de igual forma, aún no hay pruebas suficientes para determinar si el taxi en el que subió estuvo involucrado en su plagio y asesinato, no obstante, ya se realiza una investigación sobre el caso.

