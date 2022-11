SCJN pide a AMLO mandar sus candidatos para integrar a la Cofece lo más pronto posible

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar al Senado, a más tardar en 30 días naturales, las propuestas de candidatos a ocupar las tres vacantes para integrar el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Durante la sesión de este lunes, el máximo tribunal determinó que el Ejecutivo incurrió en una omisión al no enviar las propuestas, lo que derivó en la integración incompleta del organismo autónomo.

La ministra Margarita Ríos Farjat elaboró el proyecto de sentencia que planteó declarar procedente la controversia constitucional promovida por la Cofece.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que la dilación para enviar las propuestas excede de cualquier plazo razonable y el Ejecutivo no ha dado justificación para esa tardanza.

Sobre los efectos de la resolución, la ministra ponente Margarita Ríos Farjat propuso invalidar los procedimientos de selección y designación de aspirantes a ocupar el cargo de comisionados en la Cofece y, por extensión, de los que pudieran haberse iniciado con posterioridad.

Esto, explicó, porque se advierte que la violación analizada incidió también en el esquema de designación escalonada.

“Debido al tiempo transcurrido, a partir de que se emitieron las convocatorias que dieron lugar a los procesos de 2020 y 2021, los nombramientos que en su caso se expidieran, ya no podrían cumplir con los plazos señalados en las respectivas convocatorias emitidas por el Comité de Evaluación, pues en la primera de ellas se precisó que la vacante a cubrir sería por el periodo de nueve años, que inicia el 1 de marzo de 2021 y resulta lógico que esa fecha ya pasó. En el caso de designar a alguna de las personas que participaron originalmente en esas convocatorias se correría el riesgo de que ya no cumplieran los requisitos constitucionales para ocupar el cargo concursado, de acuerdo con la primera convocatoria”, indicó.

González Alcántara Carrancá fue el primero en rechazar este planteamiento Foto: Archivo

No satisfacen requisitos

Además, dijo, los escritos originalmente presentados por los aspirantes ya no satisfacen el requisito de tener información actualizada y vigente.

Dijo que el 1 de marzo de 2024, la Cofece quedaría integrada completamente garantizando la alternancia en los términos señalados por la Constitución.

“Esta propuesta no altera las convocatorias emitidas por el Comité de Evaluación”, aseguró.

González Alcántara Carrancá fue el primero en rechazar este planteamiento y propuso que se dieran los 30 días al Ejecutivo para enviar la propuesta y en caso de que el Senado no apruebe alguna, en 10 días se envié a los otros aspirantes.

“Estoy de acuerdo con que debemos exigir la suplencia de las vacantes, sin embargo, tengo algunas divergencias con los efectos propuestos que me obligan a pronunciarme en contra, me parece que no debemos invalidar los procedimientos de selección y de designación que ya se han iniciado, los argumentos del estudio de fondo en ningún momento demuestran que estos tengan algún vicio que amerite anularlos, al contrario.

“El problema es que estos se han detenido en forma injustificada e invalidarlos sin buena razón prolongaría más la elección de las nuevas comisionadas o comisionados”, enfatizó.

