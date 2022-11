Claudia Sheinbaum califica de histórica la marcha de AMLO: “Quedará escrita en los libros de texto”

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “es uno de los presidentes más queridos por el pueblo de la historia reciente”. Asimismo, expresó que la denominada “Marcha del Pueblo”, a la que asistieron 1.2 millones de personas, “quedará escrita en los libros de texto, es una marcha histórica”.

“Es quizá el presidente o de los presidentes más queridos de la historia. Cuando se había visto que a un presidente un millón 200 mil personas lo acompañaran y las muestras de cariño impresionante. Es un presidente muy querido por el pueblo y ayer mostró eso”, resaltó.

Respecto a la seguridad de López Obrador en esta movilización, Sheimbaum Pardo destacó que “él está muy protegido por la propia gente”. Asimismo, condenó la agresión que sufrió el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, y lanzó un llamado a los mexicanos a mantener “la cabeza fría aunque el corazón esté caliente”. “Cualquier agresión es condenable y no debe existir. Hubo un ambiente de mucha fraternidad, de mucho cariño. Salvo algunas cosas cómo esta (agresión a Marcelo Ebrard) que condenamos completamente”, destacó.

Calificó de “muy, muy emocionante la movilización” la marcha porque pone énfasis en el humanismo mexicano que es la esencia de la cuarta transformación”. Respecto a las acusaciones que mencionan que se presionó a trabajadores para asistir a la marcha, la mandataria capitalina instó a quienes tienen pruebas que presenten su denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México.

Rechazó que las personas de la marcha fueran acarreadas, pues “no puedes llevar a 1.2 millones de personas una manifestación y que se comporten como se comportaron”. “Las gente fue feliz, estuvo contenta. Si hubo alguna denuncia que se presente. Siempre estuvimos en contra de eso y no utilizaríamos”, concluyó.

Sheinbaum rechazó que las personas de la marcha fueran acarreadas (Foto: Cuartoscuro)

Más de 7 mmdp para becas y mantenimiento de escuelas

Los programas “Bienestar para niñas y niños” y “La Escuela es Nuestra” tendrán un presupuesto aproximado de 7 mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023. Así lo informó, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se dijo muy contenta porque este lunes se publicó oficialmente el decreto por el que se eleva a rango constitucional el otorgar becas a niños y niñas de educación básica, así como recursos anuales para el mantenimiento de planteles educativos.

“Estamos cerrando el presupuesto (para el próximo año), estimamos que sea de 7 mil 500 millones de pesos para ambos programas”, refirió en conferencia de prensa. Recordó que este año los dos programas tuvieron un presupuesto de 6 mil millones de pesos, por lo que se incrementará en mil 500 millones de pesos para el 2023.

Respecto a su decisión de incluir a estudiantes de escuelas privadas en el apoyo mensual de hasta 600 pesos, la mandataria capitalina dijo que “no es un tema de recursos”. Y es que dejó en claro que su obligación como autoridad capitalina es apoyar a las escuelas públicas y en caso de otorgar recursos a alumnos de instituciones privadas estaría subsidiando este modelo educativo privado.

“Quienes van a la escuela pública son los que no tienen recursos para una privada. (Si diéramos recursos a quienes van en instituciones privadas) estaríamos subsidiando la escuela privada y eso no lo hacemos. Nosotros apoyamos lo público”, destacó. Rechazó que haya discriminación en este tema pues “es decisión de la familia llevar (a sus hijos) a una escuela pública o privada”. “Sería discriminación si no hubiera suficientes espacios en escuelas públicas”, concluyó.

