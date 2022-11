Albergue de Tijuana en cuarentena por casos de varicela

Por el caso de una persona que presenta la enfermedad de varicela en el albergue temporal instalado en la unidad deportiva Reforma, se suspendió el acceso de nuevos migrantes por 14 días con el fin de evitar propagación en población vulnerable.

En el albergue que es exclusivo para venezolanos deportados, se intensificó las medidas sanitarias y actualmente se encuentran 239 personas. El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, informó que al momento de que el hombre presentó síntomas de este virus, fue supervisado por personal médico y se confirmó que se trata de esta enfermedad, por lo que fue aislado.

Además, la Jurisdicción Sanitaria lleva a cabo el monitoreo de la población y hasta el momento sólo se trata de un caso de este virus, ya que existen migrantes que no están vacunados porque en sus países no cuentan con el esquema o no tienen la cobertura como México.

Suspenden el acceso a nuevos migrante por 14 días

FOTO: Especial

Wilmert Bolivar, fue deportado hace un mes a Tijuana y ahora en el albergue está preocupado por la situación debido a que tiene un hijo de apenas un año de edad, por lo que teme que sea contagiado de cualquier otra enfermedad.

Por el momento las actividades recreativas que cotidianamente organizan Unicef y otros organismos en la unidad deportiva, quedan suspendidos y únicamente se brindará atención médica y psicológica, así como el servicio de alimentos; en tanto, los usuarios de la unidad deportiva podrán seguir utilizando las instalaciones al exterior.

