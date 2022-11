El llamado de Marcelo Ebrard a la Alianza del Pacífico: "Hagamos cosas chingonas"

Durante la IX Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que se deben ver las potencialidades y capacidades de cada país para contribuir que la alianza siga el camino exitoso, “hagamos cosas chingonas”.

En su mensaje, indicó que están a la espera de los presidente de México, Chile, Colombia y Perú definan la fecha para viajar a Lima y entregar la presidencia pro tempore al mandatario Pedro Castillo. Afirmó que es momento de una mayor integración comercial y de negocios para fortalecer la región.

“Vamos a tener próximamente la fecha que nos van a aclarar los mandatarios de la cumbre que no se realizó porque vamos a tener que ir a Lima Perú porque el presidente no le dieron permiso de salir. Entonces no se puede entregar la presidencia pro témpore si no está el presidente del país por lo tanto lo que haremos es ir a Lima Perú los invitaremos una vez que nuestros mandatarios nos indica en la fecha en que se llevará a cabo", expresó.