Rumbo a 2024, quienes apoyan a Marcelo Ebrard solicitan piso parejo entre corcholatas

Reglas claras en el proceso con miras a 2024, encuesta transparente y que no se utilicen recursos públicos para favorecer a “corcholatas”, es lo que pide la senadora Martha Lucía Micher Camarena —quien respalda las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard Casaubon— a la dirigencia nacional de Morena.

En entrevista con El Heraldo de México, indicó que hasta el momento no se ha realizado un encuentro, “y pareciera entonces que la regla y que el acuerdo es que no hay reglas” ya que no se ha definido cuáles son los límites en la carrera presidencial.

“Nosotros llamamos a varios temas. Uno, que se nos convoque ya sea a la y los aspirantes o a quienes los representamos a una reunión para llegar a acuerdos. Dos, que sea una encuesta en donde cada quien tenga libremente la facilidad y la opción de elegir una casa encuestadora (externa) y que además haya ´alguien´ más que coordine todos los trabajos además de Morena”, planteó.

“Tres, que se definen las preguntas entre todas y todos los aspirantes, eso lo hicieron el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Cuatro, que se respeten los resultados si son resultados transparentes, encuestas confiables, eso sí es muy importante. Y el último que no haya la utilización de recursos públicos”, recalcó.

Aseguró que esa utilización de los recursos públicos lo advierten en los equipos de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández.

De las otras corcholatas, les externó su respeto y los llamó a que haya “piso parejo”

EBRARD, EL GRAN SUCESOR DE AMLO

La legisladora por Guanajuato afirmó que Ebrard Casaubon es un gran aliado de las mujeres que se ha preparado los últimos 40 años por lo que “es la persona más preparada para continuar y consolidar la transformación en México”.

Dijo que el secretario de Relaciones Exteriores tiene dos grandes objetivos, erradicar la brecha de desigualdad entre hombre y mujeres y lograr la paz duradera

Micher Camarena recordó que Ebrard le “imprimió su sello” cuando fue jefe de gobierno dando continuidad a las políticas de Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente de México.

“Para esta transformación él es la persona adecuada en este momento para consolidar la transformación. El propio presidente ha dicho ´continuidad con cambio´, el gran sucesor de Andrés Manuel López Obrador es Marcelo Ebrard”, subrayó.

Destacó que un “gran grupo de personas” apoya a Ebrard porque “se sienta con ricos, con pobres, con personas de todos los sectores y ha resuelto”.

CAMPAÑA SIN CANDIDATO

La senadora dijo que el primer paso en el proceso interno es ganar la encuesta para que sea coordinador de los Comités de Defensa de la 4T.

Está respaldado por organizaciones nacionales como “Avanzada Nacional”, “Movimiento Progresista”, “Diálogos Progresistas”, además de otras organizaciones académicas, feministas, obrero, patronales.

El equipo coordinador de los trabajos lo integran Malú Micher, Luz María Rodríguez, Jesús Valdés, Tomás Vázquez, Solomón Rosas, entre otros. También participan Daniel Sibaja, Manuel Mondragón y Oscar Argüelles.

Otro personajes que respaldan las aspiraciones son Vidal Llerenas, Fernando Aboitiz, Luis Walton, Abelina López, alcaldesa de Acapulco, y legisladores como Araceli Ocampo, Miguel Carrillo, Emanuel Reyes, Mayte Vargas Meraz, Carla Almazán, Miguel Prado, Manuel Baldenebro Arredondo, Daniel Gutierrez, Ana Ayala, Carmen Bautista, entre otros.

En el trabajo de promoción, se enfocan en trabajo de campo con visitas “casa por casa”, difusión en redes y organizando encuentros con Ebrard

“Él tiene que atender su trabajo como secretario de Relaciones Exteriores, y creo que eso lo mantiene muy ocupado, por eso tenemos un gran trabajo de campaña sin candidato, eso lo estamos haciendo y nos está funcionado muy bien, no tiene que estar Marcelo”, subrayó.

Aseguró que es el “estilo con que se ganan las encuestas y con el que se ganan las candidaturas”.

Confió en que se termine, viejas prácticas como el oficialismo y la cargada, además de las y los gobernadores sean institucionales aunque algunos están a favor de Sheinbaum.

“¿La cargada? La cargadísima, es una cargadísima en algunos estados, ellos y ellas así lo quieren manifestar qué bueno, yo lo respeto, las quiero, pero no es correcto lo que están haciendo”, apuntó.

Para la promoción no usan un marca registrada y los hashtag dependen del evento —ya que se pueden usar algunos como “Con Marcelo sí”, “Hola Marcelo”, “Vamos Marcelo”, “Marcelo va”, “Qué buena onda el carnal”— respetando las reglas electorales.

“Yo quiero que Marcelo Ebrard gane la encuesta y luego sea el coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, en el 2024 tengamos a un demócrata, a un estadista y a un feminista de presidente de la República, eso es mi aspiración”, remató la senadora Malú Micher.

Por Noemí Rodríguez

MAAZ