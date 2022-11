AMLO se reúne con directivos de la NFL previo al juego en el Azteca

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con directivos de la NFL y su comisionado, Roger Goodell. El encuentro privado se realizó en Palacio Nacional. En sus redes sociales, el presidente destacó que la fotografía de la reunión fue con una pintura de la representación de la Batalla de Puebla.

Esta noche, en el estadio Azteca se enfrentarán los San Francisco 49ers ante los Arizona Cardinals en el denominado “Monday Night Football”.

“Hoy en la Ciudad de México juega San Francisco contra Arizona y me reuní con directivos de la NFL y su comisionado en jefe, Roger Goodell”, escribió en sus redes sociales.

“Detrás de nosotros está una pintura de la Batalla de Puebla, del 5 de mayo de 1862, cuando salieron victoriosos los soldados mexicanos frente a los invasores franceses, gesta histórica que se celebra hasta en Estados Unidos”, agregó.

En la mañanera, el presidente destacó que el futbol americano es buen deporte y espectáculo.

“Sí, por cierto, hoy voy a comer con los directivos del fútbol americano, sí, porque hay juego hoy, sí, ¿verdad? Sí, y pues un bien deporte y un buen espectáculo. Creo que va ser en el Azteca; sí. Y van a venir a visitarnos y vamos a platicar con ellos. Vienes los dueños de los equipos y viene el directivo, el comisionado, sí”, dijo.

En una ceremonia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el legado de Ricardo Flores Magón y que en su centenario luctuoso a la Sierra Mazateca se le agregue el nombre de los Flores Magón. Afirmó que admira que Ricardo Flores Magón fue firme en sus convicciones.

El presidente dijo que Ricardo Flores Magón tenía características excepcionales: “su intimidad amorosa, su juicio práctico y sus profundas convicciones revolucionarias”. Recordó que el recordado se negó a pedir perdón como se lo habían sugerido las autoridades estadounidenses para recuperar su libertad.

“Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para consumir y producir, y no estoy arrepentido de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideas anarquistas, y no me retracto”, refirió López Obrador.