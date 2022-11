AMLO responde a la advertencia de Fox si interviene en el 2024: “¡Uy, qué miedo!”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a su ex homólogo Vicente Fox Quesada quien advirtió durante la Marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado domingo, que en caso de que el morenista interviniera en la elección presidencial de 2024, él también entraría en la contienda electoral.

Al respecto, este miércoles, el mandatario federal aseguró que el expresidente Vicente Fox actúa de mala fe en referencia a que plantea que la Reforma Electoral es un plan para que se lleve a cabo una reelección presidencial.

“Es mala fe o desconocimiento para no decir ignorancia, como (Fox) no va a saber el que no puede enviarse una iniciativa en donde no se diga de que no se permita la reelección, osea, es mala fe lo menos”, dijo AMLO.