Un bóiler causa la trágica muerte de una doctora por intoxicación de monóxido de carbono

La intoxicación por monóxido de carbono puede conllevar a la muerte y estos casos suelen suceder cuando las personas descansan o duermen, sin darse cuenta de que están inhalando un gas inodoro e incoloro que podría asfixiarlos. Fue así como una mujer de 27 años perdió la vida en el hotel "La Casa del Reloj" ubicado en la alcaldía Tlalpan debido a que el calentador de agua se encontraba dentro del baño de la habitación de la víctima.

La usuaria de Twitter @AleVE010 compartió un hilo de cómo su prima, la residente de la especialidad de medicina interna, la doctora Silvia Guadalupe Esquivel falleció el pasado 14 de noviembre cuando se encontraba haciendo una rotación en la Ciudad de México: "Quiero compartirles esto con todo el dolor de mi corazón y con la firme intensión de poder evitarle este sufrimiento a futuras familias y que alguien más pierda la vida. El día 14 Nov mi prima se encontraba haciendo una rotación en CDMX.." escribió.

La prima Silvia se encargó de difundir lo ocurrido. | FOTO: Twitter @AleVE010

La joven escribió que su prima se estaba hospedando en dicho hotel ubicado en la calle José María Morelos número 187, esquina con Viaducto Tlalpan, en la colonia Niño de Jesús y ahí perdió la vida debido a una intoxicación por monóxido de carbono, ya que la habitación en donde dormía tenía el boiler en el baño y no contaba con algún tipo de ventilación.

"Antes de mi prima ya otra persona había perdido la vida y múltiples casos de intoxicación y denuncias del lugar pero los dueños NO HICIERON NADA, no se hicieron responsables de ninguna de las denuncias, no les importó que esto cobró la vida de mi prima" puntualizó sobre la pérdida de la joven.

La joven doctora murió por una fuga no reportada. | FOTO: Especial

Ante este hecho, la usuaria de Twitter decidió hacer público lo que ocurrió con su familiar para evitar otra muerte y que las personas se abstengan de hospedarse en dicho lugar y pidió a los internautas que le dieran difusión al caso, pues aunque sabe que su prima, a quien llamaba Chivis de cariño ya no podrá regresar, busca advertir a las personas y que en "La Casa del Reloj" se hagan responsables de la presunta negligencia.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de la Dra. Silvia Guadalupe Esquivel Razo, Residente de la Especialidad de Medicina Interna del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" escribió en Twitter el hospital. | FOTO: Twitter @HospitalCivil

Usuarios comparten testimonios en el hotel "La Casa del Reloj"

Junto con la serie de tuits, la joven compartió las capturas de pantalla de algunos comentarios publicados en Booking, un metabuscador de viajes para reservas de alojamiento en donde huéspedes anteriores hablan de lo que vivieron en "La Casa del Reloj": En uno de ellos se puede leer la experiencia de una persona el pasado 25 de julio: "Pude morir por intoxicación de gas, terminé en el hospital. Me intoxiqué con el gas y acabé en el hospital porque el calentador está adentro de la habitación y no tiene ventilación el baño, pésima instalación. ESTUVE EN RIESGO DE MUERTE" escribió.

Asimismo, el pasado 22 de marzo otra persona tituló su comentario "Urge modificar instalación de boiler de paso" y procedió a narra lo que vivió en dicho hotel: "La ubicación del boiler dentro del baño es un ALTO RIESGO. ME INTOXIQUÉ con el monóxido de carbono, ya que no cuenta con ventilación. No me advirtieron sobre dejar la puerta abierta. Este problema ya se ha reportado anteriormente y no se ha dado solución a pesar del riesgo".

Un usuario compartió su experiencia meses atrás. | FOTO: Twitter @AleVE010

En el mismo mensaje, el usuario refirió que tuvo síntomas como mareos al salir de bañarse y vómito, posteriormente tuvo dolor de cabeza todo el día. Sin embargo, en este caso y en el anterior pudieron ser atendidos y posteriormente, advirtieron a los futuros huéspedes, no obstante, los responsables del hotel hicieron caso omiso y en esta ocasión, la mala instalación cobró la vida de Silvia.

Una usuaria de Twitter lamentó la muerte de la doctora, pero además mostró sorpresa porque dijo que en ese momento se encuentra hospedándose en el mismo hotel, por lo que compartió un video del lugar y agregó: "Acabo de fijarme y literalmente se ve que tuvieron una remodelación muy reciente sobre la ventilación en el baño, lamentable demasiado tarde."

El lugar fue suspendido

Horas después de que se diera a conocer lo ocurrido en el hotel ubicado a unos pasos de Viaducto, la alcaldesa de Tlapan, Alfa González respondió a la denuncia de la prima de la joven que perdió la vida en el lugar: "Hola @AleVE10, lamento profundamente lo ocurrido, estamos en el proceso de verificación del lugar" escribió, sin dar más detalles de dicha acción.

No obstante, el usuario @CapitalPuff, quien se estaba hospedando en el lugar escribió: "No manches, justo me estoy hospedando aquí hoy, llegué y estaba todo clausurado" asimismo, agregó una foto al tuit publicado el sábado 19 de noviembre a las 02:17 de la mañana en donde se la parte trasera del hotel con sellos de suspensión de actividades de la CDMX.

Un usuario señaló que ya fue suspendido el hotel. | FOTO: Twitter @CapitalPuff

Por otro lado, una familiar de la doctora Esquivel escribió un tuit en el que refirió que la administración del hotel ya sabía lo que ocurría en sus instalaciones: "Y lo peor Ale... La casera de administración se fue directamente a la regadera, no a otro lugar del cuarto. ¿Cómo sabía? Fue horrible la escena. VAMOS A QUEMAR TODOOOOO!!!!!!!".

