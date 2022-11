Liberan a conductor que atropelló a 24 abuelitos en Tamaulipas: “Se atoró el tapete en el acelerador”

Un terrible accidente cimbró a los habitantes de Tamaulipas el pasado 14 de noviembre, pues mientras esperaban cobrar su pensión, 24 adultos mayores fueron atropellados por un hombre que también iba a realizar el mismo trámite. Tras el hecho, Antonio “N”, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, después de pasar tres días en fue puesto en libertad para seguir el proceso en su contra desde su casa, ubicada en Río Bravo.

El también adulto mayor de 68 años, relató lo ocurrido aquel fatídico día cuando perdió el control de su automóvil y arrolló a las personas que hacían fila frente a una sucursal del Banco del Bienestar, en el cual se encontraba. Asegura que el tapete de su coche se atoró en el acelerador, por lo que le fue imposible frenar y aunque lo apagó, la inercia hizo que terminara impactando a las “pobres personas”, según sus palabras.

“Yo le digo a mi Dios que les dé sanación, que se alivien, cómo no me va a doler si somos humanos”, exclamó ante medios de comunicación.

¿Qué causó el accidente?

Según su relato, ese día estaba dentro de la sucursal, terminando de cobrar su pensión, cuando le pidieron moviera el vehículo, por lo que tomó su auto, el cual estaba estacionado en una escuela, le dió la vuelta a la manzana y cuando iba por la calle Francisco I Madero “se aceleró el mugroso carro, falló, traía un tapete y se atoró con el acelerador”.

Agregó que le pegó a una patrulla, “el carro coleó y fue cuando le pegó a todas las personas que se encontraban en el módulo del Banco de Bienestar. Dejé la cartera en el carro, sólo alcance a darle 500 pesos a mi esposa y en el choque, sí estaba la cartera, pero el dinero no, se lo llevaron”.

Pese al impacto que recibió, no perdió el conocimiento, pues la bolsa de aire del vehículo impidió que se golpeara la cabeza, así que solo tuvo un raspón en la nariz. Además de sufrir un robo en medio del caos.

Asegura que el dinero es lo que menos le importa pues mientras estuvo en las celdas de la Policía Municipal no dejó de pensar en las personas a las que atropelló ni de pedirle a Dios que las aliviara.

Sobre lo que ocurrió después del accidente narró que se bajó del carro, vio a unas señoras tiradas y que “unos chavos no sabían con qué pegarme, traían unos palos, me querían atacar pero unas señoras les dijeron que no me pegaran, luego me subieron a la patrulla y me llevaron detenido”.

Dijo que nunca había estado en la cárcel, ya que no es una persona que haga el mal a los demás. También dijo que no había tenido un accidente de esa índole, pues en el pasado trabajó como chofer de transporte de pasajeros, de tráileres y de camiones pesados, además de que en ese momento no estaba cansado, no se quedó dormido ni estaba manejando en estado de ebriedad.

Situación actual

Antonio “N” vive con su esposa en una casita de cartón, ambos se dedican a recolectar cartón para después venderlo y de esa manera subsistir. Por ello le asignaron un abogado de oficio para llevar su caso.

Informó que el presidente municipal lo ayudó, según le dijeron, pues habló con las personas lesionadas y recolectó firmas para que pudiera salir de la reclusión. Agradeció a las personas de Río Bravo, de quienes dice lo están apoyando para que los heridos sean atendidos en los hospitales y para pagar los daños.

DMGS

