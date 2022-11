Hoy no circula 18 de noviembre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

La antesala del tercer fin de semana del mes está aquí además , sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este viernes 18 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 18 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 18 de noviembre.

Imagen: CAMe

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Instituto del Deporte de la CDMX listo para la fiesta de la NFL

El Instituto del Deporte (Indeporte) de la Ciudad de México, se declaró listo para el próximo evento deportivo de gran magnitud que se celebrará en la ciudad, el encuentro de americano "Monday Night Football", en el que se enfrentarán los Cardenales de Arizona contra los 49s de San Francisco, el próximo 21 de noviembre.

El evento cobra relevancia ya que han pasado tres años desde el último partido oficial de la NFL en México, luego de que la edición de 2020 fuera suspendida por las malas condiciones de la cancha del Coloso de Santa Úrsula, mientras que en 2021 se interrumpió debido a la pandemia de COVID-19, por lo que el Indeporte destaca la relevancia del suceso a sólo 4 días.

Sigue leyendo:

Atípica tormenta en la CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías

Agencia de vehículos Chirey: siguen laborando pese a estar clausurado

¡Para toda la raza! Sonideros podrían ser reconocidos como una expresión humana e inmaterial