VIDEO | Como en el Titanic: hombres protagonizan pelea en vagón del Metro y músico no deja de tocar

No cabe duda que el Metro de la Ciudad de México es mágico, pues dentro de sus instalaciones hemos visto pasar un sin número de historias, algunas hasta podrían asemejarse a películas de ciencia ficción. Sin embargo, si no fuera porque alguno de los pasajeros capta el momento en video no creeríamos algunas de las situaciones que ahí ocurren.

Es así como nos vuelve a sorprender un nuevo hecho, esta vez se viralizó un clip mediante TikTok en el que se observa el preciso momento en el que una escena parecida a la de la famosa película del director James Cameron, Titanic. Y no, no nos referimos a una de las inundaciones que se han registrado dentro de los andenes.

Esta vez, el usuario Fernando Romero (fernand_oxrg) compartió una grabación mediante su perfil de dicha plataforma en la que se observa cómo al menos tres sujetos protagonizan una trifulca dentro de un vagón mientras el Metro va avanzando pero como si no pasara nada, un hombre que se subió a cantar para ganarse unas monedas continúa cantando y bailando mientras los individuos se jalonean.

Incluso, en el clip se observa que otro de los pasajeros comienza a bailar mientras el joven que viste un chal azul y pantalón blanco sigue tocando y cantando "Mi credo" al ritmo de K-Paz de la Sierra. Al parecer los hechos ocurrieron la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

"El metro es una cosa random", escribió junto al video el internauta que compartió el clip, el cual ya generó una serie de reacciones y comentarios además de casi 2 millones de visualizaciones. Algunos cibernautas comentan que por qué nadie interviene, mientras que otros aseguran que ese es un modus operandi de asalto, pero también hay quien dice que en el Metro siempre pasan "cosas raras".

"El metro es tan irreal que en 6 años usándolo casi diario, nunca me ha pasado nada "raro".

"Música, drama, suspenso, excelente video".

"Y nadie ayuda como siempre, mínimo la palanca de emergencia".

