VIDEO: el cardíaco momento en que un hombre baja a las vías del Metro para rescatar una pelota

A través de Twitter se dio a conocer un video en el que un hombre es captado intentando regresar al andén de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México cuando el convoy se encontraba bastante cerca de de él. Una mujer que estaba a unos metros se percató de lo que pudo ser una tragedia mayor y se acercó para ayudarlo a regresar,

En el breve clip se puede ver al hombre en las vías intentando subir al andén, momento en que una mujer se da cuenta de lo que sucede y le hace señas al operador para que se detenga, en cuestión de segundos el hombre logró subir y ponerse de pie, justo cuando el conductor detuvo la marcha, lo que generó tensión entre los presentes, pues estuvo a muy poco de perder la vida.

Y así sin más, el hombre siguió su camino, sin siquiera un agradecimiento a la mujer que lo ayudo a subir, lo cual la desconcertó, pues después del cardíaco momento, sólo decidió seguir caminando hasta donde se encontraba una bolsa negra, la tomó y se fue. Otro hombre que se había acercado en los últimos segundos del incidente también se quedó sorprendido junto a la mujer, a quien abrazó después de intercambiar algunas palabras.

El hombre logró recuperar su pelota. | FOTO: Especial

Versiones periodísticas señalan que el hombre en presunta situación vulnerable arriesgó su vida por rescatar una pelota, lo cual provocó el enojo de internautas quienes criticaron su actuar, además de haber puesto en peligro la vida de otras personas así como el tiempo de traslado de los usuarios por recuperar un objeto.

Si bien la pelota no podría representar mayor problema al caer a las vías del Metro, la presencia del hombre sí, pues pudo haber sido arrollado, lo cual en primer lugar representa un sensible fallecimiento, que hubiera ocasionado el corte de la energía eléctrica para rescatar el cadáver, lo cual provocaría un retraso en el servicio. Aunque afortunadamente el hecho no pasó a mayores, las autoridades siempre extienden la recomendación a los usuarios de no descender a las vías por ningún objeto.

¿Qué hacer en caso de que un objeto caiga a las vías del Metro?

La corriente de energía eléctrica continua en la barra guía de las vías del Metro es de 750 volts, cuando algún objeto metálico hacen contacto con ésta, se produce un cortocircuito, mismo que podría ocasionar daños a los equipos de vías o de los trenes, con el consecuente retraso en el servicio.

En general cuando un objeto cae a las vías, sea o no de metal, el primer paso es recordar que los usuarios no deben descender a las vías por ningún motivo, ya que ello representa un riesgo para la circulación de los trenes o al hacer contacto con los equipos electrificados.

Las autoridades del Metro advierten a los usuarios resguardar sus objetos mientras esperan en los andenes. | FOTO: Twitter @MetroCDMX

En caso de que un objeto personal caiga a las vías, se debe de informar al policía de los andenes, al personal de seguridad, identificado con chaleco color naranja, o con el Inspector Jefe de Estación, quienes determinarán las acciones a seguir para el rescate del artículo. A fin de priorizar la seguridad, el Metro llama a no rebasar la línea amarilla en los andenes, sujetar o resguardar sus pertenencias y no arrojar basura.

