VIDEO | El tenso momento en que un hombre baja a las vías del Metro e intenta atentar contra su vida

La tarde de este domingo 23 de octubre se registró una movilización policiaca en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Los primeros reportes apuntaron a que un hombre bajó a las vías de la estación Cuitláhuac, perteneciente a la Línea 2, y trató de atentar contra su vida.

El momento quedó documentado y difundido en redes sociales, donde usuarios reaccionaron y aplaudieron el actuar de las autoridades. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) lograron contener a la persona e impedir que el caso terminara en una tragedia.

En las imágenes se aprecia como el sujeto, vestido con playera blanca y pantalón oscuro, apunta un objeto punzocortante contra su garganta, mientras que la conductora de un tren se detiene frente a él y le pide que no lo haga. Por su parte, la institución de transporte informó a través de sus redes sociales que el servicio en la Línea azul fue temporalmente suspendido debido a que un sujeto ajeno al sistema bajó a las vías del tren.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2, debido a una persona ajena al sistema que bajó a vías. Se realizan maniobras para resguardarla”, se informó cerca de las 11:30 horas.

Minutos después, fue la misma institución la que pidió a la ciudadanía no actuar de esa manera para no poner en riesgo su integridad. “El metro exhorta al público usuario a no descender por ningún motivo a la zona de las vías, a fin de no poner en riesgo su integridad física y evitar la interrupción del servicio”.

“Esta mañana personal de las áreas de Transportación y Seguridad Institucional coordinó el rescate de un hombre que descendió a la zona de las vías de la estación Cuitláhuac de la Línea 2. La persona fue asegurada y remitida ante el Ministerio Público”, comunicó la dependencia.

A través de un comunicado emitido por el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Metro CDMX mencionó que durante 2021 contuvo 44 intentos de suicidio.

Por otra parte se reportó que al menos 24 personas han logrado atentar contra su vida en las instalaciones del Metro CDMX, específicamente en los andenes.

En dicha misiva, el Metro CDMX indicó que en 2016 se reportó la contención de 25 intentos de suicidio, mientras que en 2017 aumentó la cifra a 75.

