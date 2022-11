Agencia de vehículos Chirey: siguen laborando pese a estar clausurada

Debido a que no cuenta con las medidas de seguridad correspondientes, la agencia de vehículos Chirey, ubicada en Santa Fe, fue suspendida el 16 de noviembre por personal adscrito a la subdirección de verificación administrativa y reglamentos de la alcaldía Cuajimalpa. En cumplimiento de una orden de verificación se detectaron diversos incumplimientos por lo que se procedió a la suspensión temporal de actividades.

De acuerdo con el expediente ALC-CUAJ/223/2022-EM-VA, durante la visita de verificación el personal del establecimiento no exhibió programa interno de Protección Civil o documento oficial que indique que no lo requiere, no se observaron teléfonos de autoridades, letreros de salidas de emergencia, se constató la falta de señalizaciones en las salidas de emergencia y del croquis de rutas, el establecimiento además no cuenta con botiquín ni área libre.

Se constató la falta de señalizaciones en las salidas de emergencia Foto: Especial

Ignoran sellos y siguen laborando

Pese a tener los sellos de clausura, en un vídeo que circula en redes sociales, aún se ve a empleados laborando este 17 de noviembre en dicha sucursal.

En corto, una empleada abre la puerta que tenía una cadena y candados e ignora las advertencias que le hacen sobre que todos los que estén laborando podrían ser remitidos al Ministerio Público, por violar un mandato judicial.

Aunque en el vídeo solo se aprecia a una trabajadora en el lugar y las oficinas vacías, se desconoce si había otras personas en el complejo.

