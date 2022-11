Cuajimalpa clausura la agencia de autos Chirey en Santa Fe

Debido a que no cuenta con las medidas de seguridad correspondientes, la agencia de vehículos Chirey, ubicada en Santa Fe, fue suspendida el 16 de noviembre por personal adscrito a la subdirección de verificación administrativa y reglamentos de la alcaldía Cuajimalpa. En cumplimiento de una orden de verificación se detectaron diversos incumplimientos por lo que se procedió a la suspensión temporal de actividades.

De acuerdo con el expediente ALC-CUAJ/223/2022-EM-VA, durante la visita de verificación el personal del establecimiento no exhibió programa interno de Protección Civil o documento oficial que indique que no lo requiere, no se observaron teléfonos de autoridades, letreros de salidas de emergencia, se constató la falta de señalizaciones en las salidas de emergencia y del croquis de rutas, el establecimiento además no cuenta con botiquín ni área libre.

La reciente clausura, señalan los expertos en el sector, significa un duro golpe para la marca pues llegó hace apenas unos meses al mercado mexicano. La marca de origen chino creada en 1997 con Chery Automobile, es una empresa estatal con sede en Wuhu, China.

De acuerdo con declaraciones de sus directivos, el objetivo es abrir camino en México para posteriormente entrar al mercado norteamericano.

Yin Tongyue, presidente de Chirey, señaló recientemente que espera que “los esfuerzos contribuyan a la sociedad y tengan un buen impacto. Chirey siempre persistirá en la estrategia impulsada por la tecnología, tomará la experiencia del consumidor como el núcleo, y proporcionará mejores productos y servicios a los consumidores de todo el mundo a través de la innovación continua y la integración de recursos”.



Sin embargo, el cierre de su agencia en Santa Fe, uno de los centros comerciales y financieros más importantes del país, aunado a la mala reputación del vicepresidente de la firma automotriz china, José Ángel Sánchez Muñoz, ha generado incertidumbre.

