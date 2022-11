Desaparece Lizeth Trinidad en Jalisco: salió a visitar a su abuelita y no volvió

Un nuevo caso de desaparición tiene en conmoción al estado de Jalisco, pues este jueves 17 de noviembre autoridades informaron que Lizeth Trinidad de 13 años, fue a visitar a su abuelita y no volvió. Este caso se suma al de la capital con Elizabeth Jiménez, quien subió a un transporte en Álvaro Obregón y perdió rastro.

La niña tapatía desapareció el 14 de noviembre, cuando se dirigía a la colonia Vistas del Valle, en el municipio de Lagos de Moreno. Eran aproximadamente las 14:00 horas cuando ya no se sabía de su paradero. Su madre, la señora Adriana, la mandó con su abuelita para verla y atenderla, pero pasaron las horas hasta tal punto de nunca encontrarla.

“Ella se quedaba aquí en casa me ayudaba en las labores de la casa si yo tenía que ir al centro a comprar algunas cosas me acompañaba, me ayudaba aquí con las labores del hogar y pues en los ratos libres veían películas, no se iba para ningún lado,” declaró Adriana, mamá de Lizeth Trinidad.

El caso es investigado por la Fiscalía de Jalisco y bajo el Protocolo de Alba.

México en cifras

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), ha declarado que en México, cada día se tienen alrededor de 14 reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no localizados o localizados.

El informe de la ONU respecto a la situación en México reconoce 95,121 personas desaparecidas hasta noviembre de 2021, de las cuales 93,415 (98%) ocurrieron entre 2006 y 2021, considerado el periodo más violento en la historia del país.

Desde que se tiene registro (1964) a la fecha, hasta 82,328 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos o no localizados. De ese total, 16,378 siguen sin ser localizados hasta abril de 2022.

Según los registros de Redim, a partir del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se observó un gran aumento en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, acumulando en su periodo más de 2,300 casos.

La estadística alcanzó su pico más alto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se reportaron más de 6,100 desapariciones de menores de edad.

Pero en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta 19,445 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos o no localizados; de ese total, 5,102 siguen desaparecidos.

Información en desarrollo...