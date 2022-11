López Obrador asegura que la Reforma Electoral no matará al INE: "El creador aprieta, pero no ahorca"

“No, no, no, no por favor, hasta se decía antes: "el creador aprieta, pero no ahorca". Sí se puede reducir presupuesto para que no haya duplicidades”, fueron las palabras que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador para responder a los cuestionamientos hechos por los medios de comunicación en torno a la Reforma Electoral y la posible modificación a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario aseguró que la propuesta que hizo al Congreso no tiene como intención desaparecer a los legisladores plurinominales, no cambiará el método de elección de consejeros electorales o a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por medio de las leyes secundarias, ya que esto violaría la Constitución.

“Si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el presidente con los funcionarios del INE, no puede el pueblo, que es el soberano".

Busca otros caminos para lograr este objetivo. FOTO: Presidencia.

El líder de la República Mexicana apuntó que los que se oponen a esta medida son los partidos políticos que están al servicio de la oligarquía. En caso de no lograr la aprobación por mayoría calificada, explicó, está buscando otras formas de poder llevar a cabo la aprobación, aunque aseguró que no sería por medio de una ley secundaria.

“Ahí está el mecanismo en donde son los partidos, arriba, los que deciden, ahí está en la Constitución el que deben de ser 500 diputados, 300 de mayoría y 200 plurinominales. Entonces, estoy viendo, hay dos cosas que son importantes, una que si se puede reducir el presupuesto sin violar de la Constitución”, dijo.

“Entonces, ando viendo, sin violar la Constitución, ya les dije qué cosas no se pueden hacer, pero sí hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia”, señaló.

El presidente llamó a la población a defender la democracia y la iniciativa de reforma constitucional para incidir en la decisión de la Cámara de Diputados.

San Lázaro decidirá lo que ocurra con esta medida. FOTO: Cuartoscuro.

“Para que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática si se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, de que es para reelegirme, imagínense Fox diciendo que si yo aparezco en la boleta ‘yo me voy a enfrentar’. Uy, qué miedo”, dijo.

