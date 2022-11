AMLO opina sobre el pleito entre Sansores y Monreal: "No me meto en eso"

Al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre la pugna entre los morenistas Ricardo Monreal y Layda Sansores, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó este miércoles que no se meterá en ese asunto porque tampoco le preocupa, y sin decir nombres dijo que los dirigentes ya no son tan importantes.

-¿Llamaría al senador Monreal a que se sienten y dejen de estarse peleando? No le conviene a su movimiento, presidente -se preguntó.

“No me meto en eso, no, y tampoco me preocupa porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido, a veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad y ya no son tan importantes los dirigentes, no somos tan importantes, el papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo”, contestó.

Layda Sansores sigue en pugna con Monreal. Foto: Archivo

A la par, se preguntó al presidente López Obrador su opinión la eventual reestructura de la alianza Va por México, entre el PAN, PRI y PRD, posibilidad que se abrió después de la marcha del pasado domingo en defensa del INE.

AMLO minimiza el posible pacto entre partidos

El mandatario minimizó el posible pacto entre partidos de oposición porque, dijo, el pueblo ya está muy “concientizado” y no se dejará manipular por “los oligarcas conservadores” que quieren regresar al poder. Por ello, descartó llamar a la reconciliación nacional porque, dijo, esos significaría frenar el cambio del país por el que están protestando los conservadores.

Ricardo Monreal respondió a Sansores. Foto: Archivo

“Entonces, hay que seguir haciendo conciencia porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Si nosotros decimos ya no vamos a tratar este asunto, vamos a buscar la conciliación, la unidad, pues es mantener el mismo atraso de siglos, y estar formando ciudadanos susceptibles de manipulación, ciudadanos imaginarios.

Imagínense, una ciudadana o un ciudadano que dice que es un movimiento diabólico el nuestro, satánico o el otro que… de que se echó a andar la refinería de Tula para crear una contingencia ambiental. ¡No! Y hay millones que les creen si es un trabajo importante, que hay que seguir haciendo, pero hay que confiar en la gente porque la mayoría de los mexicanos y ayer hablábamos de la revolución de las conciencias, es un pueblo muy politizado”, señaló el presidente.

