Un juez le da la razón a Ricardo Monreal y pide a Layda Sansores que deje de mencionarlo en "Los Martes del Jaguar"

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a favor del amparo del senador morenista Ricardo Monreal Ávila y ordenó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que se abstenga de difundir información y realizar declaraciones o comentario relacionados al legislador federal.

Agustín Tello Espíndola, juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolvió la suspensión definitiva para el efecto de que la gobernadora de Campeche y la Unidad de Comunicación Social del gobierno de dicha entidad, "se abstengan de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios con relación al quejoso (Ricardo Monreal), cuya naturaleza sea igual o similar a la de los actos reclamados, a menos que deriven del estricto ejercicio de las atribuciones que por disposiciones constitucionales y legales les corresponden llevar a cabo".

Esto luego de que Layda Sansores haya echo públicas las conversaciones vía whatsapp entre Ricardo Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de las redes sociales del gobierno estatal y la televisión pública por medio del programa denominado "Martes del Jaguar".

La gobernadora aseguró que no está incumpliendo con la norma.

El senador Ricardo Monreal presentó el documento de la resolución del juez en el que le también se ordena al gobierno de Campeche que se elimine de Internet y de redes sociales la información, manifestaciones, declaraciones o comentarios de Sansores que hacen referencia a las comunicaciones de Ricardo Monreal.

"Lo anterior no implica que no se transmita el programa denominado “Martes del Jaguar”, sino que, en sus subsecuentes emisiones se abstengan de emitir opiniones del quejoso (Ricardo Monreal) en los términos de esta determinación. La suspensión otorgada surte efectos desde este momento y hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio en lo principal", indica el documento.

Monreal detalló que fue el día de ayer que se le otorgó la suspensión definitiva presentada a un juez federal sobre actos reclamados a la gobernadora de Campeche.

El juez dio la razón a Ricardo Monreal.

"Ya se había concedido la suspensión provisional, se violó la Constitución y la Ley. Hoy se me ha otorgado la suspensión definitiva, con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi perjuicio que dañen el honor, el prestigio y mi autoridad. Es un amparo federal con una suspensión definitiva", expuso.

En la respuesta de la gobernadora de Campeche, se indica que no realizaron ninguna declaración en contra de Ricardo Monreal, a pesar de que la difusión de los mensajes de whatsapp están en la página del gobierno del estado..

