Ebrard pide cesar la guerra entre Ucrania y Rusia, alerta sobre las consecuencias del conflicto

Ante la Cumbre de Líderes del G20, celebrada en Bali, Indonesia, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, expresó que México hace un llamado al cese de la guerra, y externó la preocupación por los recientes bombardeos a la población civil en Ucrania. Durante el último día de actividades de la Cumbre, el canciller participó en la sesión de trabajo sobre “Transformación digital”.

Destacó que el G20 logró adoptar por consenso la Declaración de Líderes, el primer documento adoptado por consenso en un foro internacional que incluye menciones a la guerra entre las naciones lideradas por Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, así como el rechazo a las amenazas en torno al uso de armas de destrucción masiva y las consecuencias del conflicto para la seguridad alimentaria y energética del mundo.

En su mensaje, el canciller afirmó que México suscribe la declaración y hace un llamado a que termine este conflicto. Además externó la preocupación del país sobre los bombardeos que se están realizando en contra de los civiles de Ucrania. Ebrard Casaubon sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, con quien revisó el estado de la relación bilateral e intercambió opiniones sobre la situación geopolítica actual.

AMLO se deslinda de voto de México en la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó este miércoles del voto a favor que México emitió el pasado lunes en la 193 Asamblea General de la ONU, al ser votada la resolución que pide a Rusia hacerse responsable de pagar reparaciones a Ucrania por invadir su territorio.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal exhibió que no fue consultado por la representación de México en la ONU, la cual encabeza el embajador Juan Ramón de la Fuente. Sin embargo, dijo, la postura del Estado mexicano seguirá siendo la neutralidad ante la guerra entre ambas naciones y pugnar por la paz.

“Me decían ayer que se votó en la ONU para que Rusia pague los daños ocasionados a Ucrania, y que México votó por eso. Es una decisión de la embajada de México en Estados Unidos, yo no puedo estar pendiente de todo o que me pregunten todo o que me consulten todo, hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México que es el que, de acuerdo a la Constitución, tiene a su cargo la política exterior, sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de La Paz y la neutralidad”, dijo.

La postura del mandatario se dio después de ser cuestionado sobre las declaraciones que este miércoles emitió el canciller Marcelo Ebrard, en la que afirmó que a la Secretaría de Relaciones Exteriores le preocupan los bombardeos en Ucrania. López Obrador dijo su análisis es que el conflicto bélico ya no escalará más.

“Yo estoy convencido de que ya hay una especie de voluntad colectiva que no había, ya hay un acuerdo, no abierto, pero sí interno en muchos países, incluso en gobiernos, de que debe de buscarse el diálogo para la paz, o sea, yo no pienso que tarde mucho ese momento”, apuntó.

Reiteró que México va a seguir mantenido su postura en favor de la paz, de la solución pacífica a esa controversia y al enfrentamiento. “Esa es la postura de México, neutralidad”, señaló.

