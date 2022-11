Rubén Moreira: “Vamos al proteger al INE y a los otros órganos electorales”

Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aseguró que tienen clara su postura sobre la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que no es de hoy, "vamos al proteger al INE y a los otros órganos electorales”.

En entrevista con Heriberto Vázquez Muñoz para “Zona de Noticias” de El Heraldo Radio aclaró que el partido tricolor no tiene ninguna propuesta “nosotros en el PRI no tenemos iniciativa ni tenemos contrapropuesta” y añadió "no hay iniciativa ni del partido ni de la bancada para no prestarnos a malas interpretaciones".

Afirma que "si no hay reforma, no pasa nada"

Incluso el legislador recalcó que "si no hay reforma no hay problema", explicó que actualmente hay 120 iniciativas esperando tener luz verde en la Cámara Baja.

Explicó que actualmente hay 120 iniciativas Foto: Cuartoscuro

Explicó que lo órganos jurisdiccionales han ordenado reformas en materia de paridad y de reelección pero que también hay muchas instrucciones que han dado los órganos jurisdiccionales que no se han votado en la Cámara.

Rubén Moreria señaló que se dicen muchas cosas que no son ciertas o que en la realidad no existen "el día 23 se tiene que votar, eso es lo que tengo entendido, sin embrago; no hay dictamen y estamos a 15, se trabaja mañana 16 en el pleno, todos los días se trabaja en Comisión y luego ya no hay sesión hasta la semana que entra, hasta el día 23, todo lo que yo escucho me parece muy interesante nada más que para convocar a comisiones teníamos que haber convocado hoy".

SEGUIR LEYENDO:

Rubén Moreira rechaza que "Alito" Moreno haya entregado Zacatecas

Diputados descartan sede alterna del pleno para discutir Presupuesto 2023

PRI adelanta voto en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023

DME