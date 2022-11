Santiago Creel califica de "exitosa" la marcha contra el INE

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados terminó con la polémica en torno al número de personas que acudieron a la marcha del pasado domingo “En Defensa del Instituto Nacional Electoral”, y aclaró que no fueron ni 12 mil ni 860 mil.

“Las cifras van desde la de Martí Batres, de los 10 mil. Luego fue la del presidente de la República de los 60 mil; luego vinieron los organizadores y dijeron 300 mil, y luego vino de la Google, que ustedes utilizan Google maps y se van de un lado a otro, que nos habla de 800 mil; y yo aquí en confianza, solamente entre ustedes y nosotros que no salga de aquí, que no salga, ¿Eh? Yo estuve en la marcha, y tengo la cifra exacta de cuantos estuvimos en la marcha, y la respuesta exacta es ¡un chingo!, ¡tal cual!”, expresó.

En conferencia de medios, aseguró que la marcha fue exitosa en todos los sentidos y dio cuenta de la libertad de una porción muy importante del pueblo mexicano que radica en la zona metropolitana de una parte muy importante de la soberanía que es el pueblo y que está en contra de la reforma electoral.

La marcha fue exitosa en todos los sentidos Foto: Especial

Arremete contra Mier

Respecto a una serie de desacuerdos que ha tenido con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, por señalar que en la Cámara de Diputados no hay diálogo en las decisiones importantes, Creel señaló que eso se demostró en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en donde, de las más de 2 mil reservas que presentó la oposición, no se tomó en cuenta ninguna.

“Les recuerdo a ustedes que presentamos más de 2 mil reservas los opositores, con más de 250 intervenciones y no se tomó en cuenta una sola de nuestras reservas, una sola. Si eso no es excluir a la oposición y a las minorías, no sé qué es lo que será”, expresó.

Sobre su nombramiento como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció el apoyo de Morena y sus aliados, pero aclaró que le corresponde a su partido, por lo que ejercerá plenamente sus facultades, independientemente de cualquier situación.

