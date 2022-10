PRI adelanta voto en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira adelantó que la bancada votará en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, que Morena alista aprobar sin mover una coma.

En entrevista, el líder priista señaló que no es un presupuesto real, ni equitativo y no atiende los graves problemas del país, en este contexto subrayó que hay muchos estados que se quedan sin inversión pública.

“Pues vamos a votar en contra, porque no vemos ninguna modificación al mismo”, señaló el líder priista… Nosotros vamos a votar en contra del presupuesto ¿por qué? pues no vemos nada que satisfaga las necesidades de las entidades federativas, una buena parte de las mismas no reciben recursos para obra pública. Y algunas como Colima, traen reducciones de hasta el 20 por ciento en relación al 2018, entonces no vemos que esto sea a favor del país”, señaló el líder parlamentario.

Sin embargo, confió en que este panorama de una aprobación sin cambios, pueda dar un giro en los próximos días. “Nosotros vamos a la votación. Ahora, esperemos que esto cambie la semana que entra, que es la reunión de la Comisión de Presupuesto”.

Moreira se dijo preocupado porque se realizan parlamentos abiertos sobre asignaciones presupuestales en distintas áreas Foto: Especial

Presentarán grandes reservas

El diputado federal por Coahuila, adelantó que la bancada priista presentará un gran número de reservas al dictamen que se debe discutir y aprobar antes del 15 de noviembre.

Moreira se dijo preocupado porque se realizan parlamentos abiertos sobre asignaciones presupuestales en distintas áreas con instituciones, dependencias, universidades y municipios, sin embargo, advierten que esos diálogos no se verán reflejados en el dictamen.

“He visto que salen de las comisiones opiniones a favor con el voto en contra de nosotros, u opiniones modificadas ahí, pero no vemos que se esté construyendo un Presupuesto distinto a la iniciativa que llegó”, recalcó.

dhfm