Ricardo Mejía Berdeja: "Seguiré exponiendo las mentiras del Gobernador Riquelme"

Este martes, por medio de sus redes sociales, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, manda un fuerte mensaje a Miguel Ángel Riquelme Solís, actual gobernador de Coahuila donde lo señala como el operador principal de una guerra sucia que se ha emprendido en su contra y en contra la Cuarta Transformación.

“Si los perros ladran es señal de que vamos avanzando”; comienza su mensaje donde además hace una serie de señalamientos por corrupción, abuso de poder y asegura que Riquelme Solís es el principal obstáculo para la democracia y la libertad del estado de Coahuila.

En el mensaje acusa también a Rubén Moreira como el “jefe político” de Riquelme y a Manolo Jiménez, ex alcalde de Saltillo, todos ellos constituyen “La Mafia del Moreirato” que se ha encargado de emprender una guerra sucia en su contra por señalar los malos manejos de la actual administración.

Defiende combate a la violencia

Asegura que contrario a estas falsas acusaciones en su contra, se ha dedicado a trabajar institucionalmente para el combate a la violencia y muestra de ello fue el trabajo coordinado que se hizo entre la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana, para la pronta liberación del Presiente municipal de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo.

“Los Coahuilenses le temen a FUERZA COAHUILA, la policía de Riquelme, pues se han dedicado a extorsionar, levantar muchachos, permiten que se venda cristal en las calles y hasta han sido detenidos algunos elementos por acciones de tráfico migrante. La seguridad de Coahuila no se explica sin la intervención del ejército y la guardia nacional”

Para finalizar, asegura que seguirá trabajando para Coahuila y el país, exponiendo las mentiras del gobernador y sobre todo seguirá actuando con base en la ley y con base en los principios de la Cuarta Transformación que son no mentir, no robar y no traicionar.

