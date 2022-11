Nayarit: liberan dos órdenes de aprehensión contra exgobernador Ney González

Desde la noche de este miércoles fueron liberadas dos órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, por diversos presuntos delitos, confirmó el fiscal general, Petronilo Díaz Ponce Medrano.

Durante su comparecencia ante diputados locales, a propósito del primer informe de gobierno de Miguel Ángel Navarro, el fiscal señaló que las diligencias están relacionadas con el Fraude del Fideicomiso Bahía de Banderas que el gobernador estima en 21 mil millones 657 mil 756 millones 800 pesos.

Peculado, ejercicio indebido de funciones y falsificación de documentos son algunos de las acusaciones en su contra Foto: Cuartoscuro

Se le acusa de peculado y administración fraudulenta, entre otros

Los presuntos delitos por los que se busca al exgobernador González Sánchez son: ejercicio indebido de funciones, peculado, y falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso; en agravio de la sociedad y la hacienda pública estatal por casi 90 millones de pesos, dijo el ministerio público.

También, incluidos en una segunda carpeta de investigación se encuentran los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, y administración fraudulenta.

El fiscal nayarita indicó que luego de no hallar en su domicilio, al exgobernador, en la colonia Mololoa de Tepic, fue declarado prófugo de la justicia "por ello la noche de ayer se realizaron los actos de investigación para su localización en esta ciudad, lo cual no fue posible hacer a pesar de haberse ejecutado una orden de cateo; en razón de la anterior estoy en condiciones, como titular del Ministerio Público Estatal del Estado de Nayarit, de declarar prófugo de la justicia al ex gobernador".

Por esta situación dijo que se solicitó se buscado en todo el mundo, a través de una ficha roja de la Interpol; así como por todas las fiscalías del país. Díaz-Ponce Medrano aseguró que no se trata de una persecución política, y que todas las personas que hayan afectado al erario público nayarita serán enfrentados a un juez de control y a la justicia.

