Miguel Ángel Navarro propone construir subterráneos contra huracanes en Nayarit

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero propuso la construcción de refugios subterráneos en las zonas de mayor riesgo de impacto de huracanes para proteger a las y los habitantes. Además de que plantea la reubicación de viviendas que se encuentran en mayor peligro ante estos fenómenos climatológicos.

"He enviado indicaciones al IPROVINAY, que hagamos una inversión durante estos años que me toque a mí, de carácter social para mejorar la ubicación de las viviendas, y también la calidad de las viviendas para que resistan, y no sería malo pensar en que estuviéramos haciendo resguardos para ese tipo de casos; donde podríamos estar haciendo, lo que se hace en base a los tornados en Estados Unidos, lugares subterráneos, donde la gente pudiera resguardarse en este tipo de fenómenos"

Esto luego de las afectaciones que padecieron varias familias, principalmente en el norte de la entidad, tras el paso del huracán Roslyn, del que asegura, están iniciando trabajos de reconstrucción en la zona, donde las viviendas son de palma o de tierra. Según declaraciones del secretario general de gobierno, Juan Echegaray Becerra, el gobierno local ha gastado entre 400 y 500 millones de pesos con recursos propios para la reconstrucción urgente de comunidades, principalmente en techos y rehabilitación de viviendas.

El funcionario destacó que la prioridad para rehabilitar ha sido la cuestión de techos, y la Isla de Mexcaltitán, debido a que habrá un evento de paracaidismo internacional, en próximas semanas.

El gobernador aseguró que se apoya a la ciudadanía, pero hay que buscar otras maneras de protegerla

"Fue el resurgimiento otra vez de la Isla de Mexcaltitán porque tenemos un evento internacional que va a ser el 19 de noviembre, donde ya se rehabilitó la isla; y adicionalmente vienen también los cultivos que quedaron destrozados en esa zona, las viviendas, los enseres domésticos", dijo.

Destacó que fueron nueve mil 200 viviendas dañadas para las cuales, la Secretaría de Bienestar del gobierno de México está concluyendo los censos para solicitar material, ya sea en especie o recurso económico. Finalmente, el secretario de gobierno dijo que fueron dos los municipios más impactados, Rosamorada y Bahía de Banderas.

"Los más afectados fueron Rosamorada, y Bahía de Banderas, en el caso de Sayulita; aunque Santiago Ixcuintla también, Tecuala también, fueron ocho municipios pero estoy hablando de los dos más dañados; con mayor número de viviendas censadas con daños", concluyó.

