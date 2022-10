Tijuana: Reportan motín en el penal de "La Mesa"

La noche de este sábado 8 de octubre se registra un motín en el edificio 1 del penal La Mesa, de Tijuana, Baja California, el cual provocó una movilización de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Trascendió que un custodio fue retenido por reos y posteriormente fue rescatado por elementos de seguridad.

La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana están en coordinación atendiendo los hechos.

De acuerdo a información por parte del Gobierno del Estado, al momento la situación se encuentra bajo control, los internos están ingresando a sus celdas por su propia voluntad, no hay ninguna persona en riesgo y las actividades en el centro continuarán con la debida normalidad del fin de semana.

Al momento continúan cerradas las calles aledañas, movimiento policial y familiares de los reos se encuentran a las afueras de la Penitenciaria.

La gobernadora, Marina del Pilar, informó que el hecho ocurrió antes e las 19 horas, y que las fuerzas de seguridad trabajan en coordinación para no poner en riesgo la integridad del personal que labora al interior del centro penitenciario, así como de todas y cada de las personas privadas de la libertad.

"Seguiremos informando, mientras tanto pedimos calma a los familiares; estamos trabajando para que todos los internos de la penitenciaria así como el personal se encuentren seguros y en respeto de los Derechos Humanos", indicó la gobernadora.

No es la primera vez que se registra un motín en este penal, en abril de 2021 se registró otro en el que los internos exigían alimentos, los hechos no pasaron a mayores y no se reportaron lesionados.

El Centro de Reinserción Social 'Licenciado Jorge Alberto Duarte Castillo', mejor conocido como La Mesa inició operaciones el 20 de Noviembre de 1956. Se ubica en la avenida De los Charros número 140, en la colonia La Mesa.

Con información de Ana Laura Wong