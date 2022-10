Una mujer se enamoró de un reo peligroso, lo visitó en la cárcel y casi la mata

Las historias de amor suelen ser en su mayoría románticas e incluso para algunas parejas de ensueño, sin embargo, hay otras que empiezan de una forma muy peculiar e incluso mal, y terminan de la misma forma y así le ocurrió a una mujer originaria de Argentina, que se enamoró de la persona equivocada en el momento equivocado.

Todo comenzó luego de que una mujer que comenzó una relación amorosa a través de Facebook con un hombre, con quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor, y aunque en un inició dudó en dar el sí en la relación tras darse cuenta de que el individuo estaba preso, continuó con la relación pero casi le cuesta la vida.

Fue así que su relación se fue desenvolviendo cuando decidió conocerlo en persona, cinco meses después de haber iniciado su relación quiso visitarlo en la cárcel, así que acudió al penal aunque con un poco de temor, reveló la mujer originaria de Buenos Aires para un medio local.

Cabe destacar que después de aquella primera vez de verlo no se sintió del todo bien, sin embargo, continuó yendo por todo un año, pero fue en una de esas ocasiones cuando la mujer se dio cuenta de que el hombre tenía fotografías con otra mujer, lo que le llamó la atención e hizo que comenzaran las amenazas.

La acudió mujer acudió al penal con temor (Foto: Especial)

“No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera”, fueron las palabras que el imputado le dijo a su novia, afirmando que después de haber visto la fotografía la mujer expresó que se quería ir, pero el reo la hizo sentir intimidada.

“Él me siguió al baño y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espaldas, entonces me agarra del cabello de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, contó la víctima luego de revelar que puso una denuncia por las agresiones después de que pudo librarse del sujeto.

Tras los hechos, indicó que vive con miedo de que el preso salga en libertad y la encuentre debido a que él se enteró que puso la denuncia, ya que incluso se comunicó con ella para preguntarle por qué lo había hecho insistiéndole en que la retirara, aunque la mujer le dijo que no lo haría.

Para proteger a la ciudadana no se revelaron sus datos ni tampoco del delincuente, pero la mujer quiso contar su historia para cuidar su vida y tener testigos de lo que le ocurrió si le pasara algo cometido por el hombre,

SIGUE LEYENDO

Arrestaron a una mujer que intentó castrar a su hijastro de sólo cinco años

Descuartizó e incineró a su novia: salió de prisión y lleva un año en Tinder buscando víctimas

Sinaloa: vinculan a proceso a un hombre por violar a una niña de 11 años que mantenía cautiva