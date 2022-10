Guardia Nacional investigará el video de un supuesto agente disparando al aire

Un video que circuló por las redes sociales causó indignación entre la ciudadanía, pues se puede ver a un presunto integrante de las fuerzas del orden mexicanas disparando su arma al aire sin contexto alguno.

En el video que circuló por diversas cuentas, se puede observar que un supuesto uniformado de la Guardia Nacional graba la escena, y otro de ellos dispara al aire su rifle R-15 calibre 223 dentro de un automóvil en movimiento.

Al tiempo que esto pasa, suena en la radio del automóvil un corrido de Grupo Codiciado de nombre "Gente de Accionar", misma que dentro de sus párrafos dice las siguientes frases

Guardia Nacional aseguró que aplicará todo el peso de la ley. Crédito: Cuartoscuro

"Bugatti en Las Vegas, Cheyenne blindada cuando visito la sierra, me gusta en las rutas levantar la polvadera, allá en mi Sinaloa me la he sabido rifar; yo soy gente de accionar".

A través de las redes sociales, la Guardia Nacional informó que a través de la Unidad de Asuntos I nternos se inició la investigación correspondiente para identificar a un presunto integrante de la Institución que aparece en el video que se viralizó por Twitter, Facebook e Instagram, así como al responsable de la grabación.

Aseguraron, en este contexto, que aplicarán todo el peso de la ley con éste y todos los elementos de la corporación que actúen fuera de la norma, y en caso de encontrarlo culpable, será sancionado conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia.

El supuesto agente será investigado por la Unidad de Asuntos Internos. Crédito: Cuartoscuro

"En la Guardia Nacional hay cero tolerancia a la impunidad y actos de indisciplina", finalizaron en su comunicado a la opinión pública.

