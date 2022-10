Crimen organizado hizo bajar el Producto Interno Bruto (PIB)

El tema de la violencia relacionada con el narcotráfico le resta entre 1.2 y 1.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) a México cada año, consideró Gabriel Casillas, economista en Jefe para América Latina de Barclays.

Ello, expresó, el especialista económico, de acuerdo con un estudio y que es un problema tremendo, sin embargo, el fortalecimiento del Estado de Derecho es básico, ya que es muy importante que se tengan más jueces por cada 100 mil habitantes.

Y es que, dijo, mientras en el mundo promedian 16 por cada 100 mil habitantes, en América Latina se tienen nueve, y en México sólo se tres.

Otro punto importante, es que mejoren los tiempos en la dictaminación de sentencias, ya que el porcentaje de personas

encarcelas sin recibir alguna es de los más altos del mundo, señaló.

Casillas destacó que se tiene que dignificar la profesión policiaca, para que ganen un salario digno y tengan una buena preparación.

“En cambio, estamos por el otro camino, de militarizar, ya pasar la Guardia Nacional al mando militar”, manifestó durante su participación en la Convención Bursátil 2022, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Si bien, refirió, esto último es un tema importante y un retraso, más bien el punto está en que México tenía algo de Estado Derecho, por lo que se tendría que caminar sobre los puntos previamente señalados, pero se está yendo a un poder más centralista.

“Si bien puede mejorar el Estado Derecho y la seguridad, pero no en el mejor del sentido optimista. No soy un experto en el tema, pero (lo de la militarización) si tiene un impacto en la economía, puede ayudar a mejorarla, pero no por las razones correctas, que sería los pasos óptimos que ya comentados”, subrayó el economista en jefe para América Latina de Barclays.

MBL