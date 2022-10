AMLO afirma que sus opositores buscan debilitar a Luis Cresencio Sandoval: “Es íntegro y leal”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores buscan debilitar al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al vincularlo con su presunta intromisión en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

A pregunta expresa sobre la presunta participación del general Sandoval al enviar supuestas cartas al mandatario federal para defender al capitán José Martínez Crespo quien fue detenido por su presunta vinculación con Guerreros Unidos -grupo armado vinculado al crimen contra los normalistas-, López Obrador sentenció: “Eso es falso”.

El mandatario Federal respaldó la trayectoria de Luis Cresencio Sandoval al calificarlo como “un hombre íntegro, leal, honesto, un hombre recto y respetuoso… entonces han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitúd”, afirmó.

“No hay nada en duda, el Ejército y la Marina tienen como práctica informar de todo, cualquier responsable de una tarea, el que está en la comandancia, el que está en una región, el que tiene una misión, informan siempre” dijo AMLO.

El caso Ayotzinapa sigue abierto. Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, López Obrador aseguró que a diario recibe alrededor de 5 a 6 informes de la Marina o de la Defensa Nacional, y todo lo que recibe por escrito es lo que replica en las conferencias de prensa de las Mañaneras, en referencia a la presunta intromisión del general Sandoval que se dio a conocer en el hackeo del grupo Guacamaya.

¿Entonces esta petición fue real por parte del general a usted?, se le cuestionó.

-No, no me ha hecho ninguna solicitud.

-¿Le mandó carta?

-No, no, si salió eso es falso. Eso que me estás diciendo es falso. Y lo pueden haber informado algo pero no es nada importante. Son cuestiones que tiene que ver con nuestros adversarios, dijo.

El presidente López Obrador rechazó que se espíe o vigile a grupos sociales y de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C

“No hay ninguna vigilancia contra ellos, no se les impide a nadie, aquí lo importante es la autoridad moral y tenemos ese escudo y van a seguir porque no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, quieren mantener sus privilegios”, afirmó.

AMLO agradece a la milicia

"Todo es por escrito, por eso cuando dicen hackean, lo que van a encontrar (es) lo que yo informo aquí, lo que digo. ¿Por qué no ven los hechos? ¿Cuáles son? Que no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, si hubiese influencia militar decisiva no estarían en la cárcel los oficiales, no somos lo mismo”, puntualizó.

Acusan al general Sandoval de intromisión en el caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Proceso, en una carta fechada el 18 de enero de 2021, el general Luis Cresencio Sandoval indicó al presidente López Obrador que el capitán José Martínez Crespo negó su participación en la noche de la desaparición de los 43 normalistas y aseguró que “el proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias”.

Finalmente, López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas “es un ejército leal al gobierno civil democráticamente constituido… Y yo tengo mucho que agradecerles, mucho, mucho, mucho, a los marinos y al Ejército, soldados, oficiales, a los mandos de las dos instituciones, me han ayudado mucho, ahora en todo.

Qué hubiera pasado en un asunto menor, si no resolvemos el asunto del sargazo en Quintana Roo, en el Caribe, porque lo resolvimos, por Marina; bueno la pandemia (de Covid-19), qué instituto tiene la gran logística para repartir las vacunas”, precisó el mandatario.

