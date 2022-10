AMLO revela el nombre de la posible nueva aerolínea de la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el nombre que llevaría la posible nueva línea aérea que sería administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la que se tendrían más vuelos para llegar a donde no viajan otras aerolíneas, aseguró.

El mandatario afirmó que la Secretaría de la Defensa administraría la nueva empresa de la aerolínea para evitar que futuros gobiernos la privaticen, como sucedió con la extinta línea aérea Mexicana de Aviación, la cual fue privatizada durante la administración del presidente Vicente Fox, acotó.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal aseveró que no descarta usar el nombre de Mexicana de Aviación para la nueva aerolínea militar. Manifestó que en un futuro costaría más privatizarla, además de que las utilidades se destinarán para el pago de pensiones para los integrantes de las fuerzas armadas.

Dijo que previendo que crezca el turismo a nuestro país ya que tiene información que por el invierno y la crisis del gas en Europa, muchos adelantarían sus vacaciones y uno de los destinos más atractivo en México.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que la línea aérea, que estará a cargo de la Sedena, tendrá una flotilla de 10 aviones y sería rentable. Previo que en un año de operación la empresa pública ya tendría su equilibrio por lo que dará servicio.

La nueva aerolínea llegaría a lugares donde las demás no arriban. Foto: Cuartoscuro

“Sería muy bueno el que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación, pues se tenían dos.

¿Y por qué será una empresa de la Secretaría de la Defensa? Pues para procurar que haya una custodia porque les va a costar un poco más, toco madera, si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron, como está en manos de comunicaciones, que sí está en manos de la Secretaría de la Defensa”, aseveró en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Las utilidades serían para pensionar a militares

Andrés Manuel López agregó que “además que las utilidades de la empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas, es proteger bienes de la nación porque estamos haciendo obras con presupuesto público.

En la nueva aerolínea estaría el avión presidencial. Foto: Cuartoscuro

El titular del Ejecutivo Federal dijo que se dará seguimiento al caso de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación. Aclaró que “no hemos rescatado ninguna empresa porque esa era también la práctica, vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a la gente. No vamos a estar rescatando a empresas si es importante rescatar las empresas para recetar empleos siempre y cuando no haya otras necesidades, otras prioridades y que podamos salir adelante”.

Reiteró que su gobierno no podría “cargar con una quiebra de una empresa porque nos costaría mucho cuando planteamos una nueva empresa es autorización”.

