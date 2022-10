Los panistas que levantan la mano para 2024: Santiago Creel, Romero Hicks, Mauricio Vila y Maru Campos

SANTIAGO CREEL

PUEDO SER UN SOLDADO, AFIRMA

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, sostuvo que puede ayudar a hacer tareas de soldado o capitán en las elecciones presidenciales de 2024. El legislador en diversas ocasiones se ha destapado para contender por la candidatura presidencial del PAN rumbo a las elecciones federales. Recientemente dijo que desde que lo postularon líder de San Lázaro ya se sabía de sus aspiraciones. Ayer también se refirió a Va por México: “Tenemos confianza en que podamos volver a rearmar la alianza y veremos qué ocurre en los próximos días”. En entrevista con El Heraldo de México, dijo que el PRI tiene que definir su postura de si va a apoyar la reforma a la prórroga de las Fuerzas Armadas en las calles. Sostuvo que esperarán a que el Senado resuelva, y con ello el PAN hará una reflexión interna para ver qué sigue.

ROMERO HICKS

‘ESTOY PARA LO QUE SE NECESITE’

El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks aseguró que busca la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) para 2024. “Estoy para ser soldado, sargento, capitán, teniente coronel o general, para lo que se necesite”, indicó. Antes, se refirió a la Alianza Va por México y dijo que en el PRI hay personas nobles y de trayectoria significativamente trascendente, por lo que se debe considerar mantener la alianza. En entrevista con El Heraldo de México, el legislador indicó que la alianza es poner el interés superior por delante, además de tener una propuesta con miras de elevado propósito, así como buenos perfiles con ética y honestidad, trayectoria pública y privadas, además sobre todo el privilegio de servir. “Hoy es el tiempo de la unidad y de duplicar esfuerzos. El interés superior es México y debemos tener el privilegio de servir”.

MAURICIO VILA

‘EL PAN TIENE ÉXITOS E IDEAS’

Foros como el realizado este domingo sirven para decirle a la ciudadanía que dentro del PAN hay gobiernos exitosos, que pueden compartir y sumar ideas, con miras a la construcción de un proyecto común para 2024, consideró el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. “El PAN tiene gobiernos que son muy exitosos y estos foros lo que nos permite es poder compartir nuestras experiencias, hablar de lo que se está haciendo bien en Yucatán, en Chihuahua, de la experiencia legislativa... es eso, intercambiar ideas, y que esto, al final, pueda sumar para crear un proyecto para 2024, para que el PAN pueda recuperar la Presidencia de la República”, dijo. En entrevista con Salvador García Soto, en A la Una, de Heraldo Radio, explicó que los tiempos están muy adelantados, sobre todo en Morena y a él, le restan dos años de gobernador.

MARU CAMPOS

HAY QUE ESTAR LISTOS, SEÑALA

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se dijo lista para encabezar, desde el Partido Acción Nacional (PAN), la candidatura presidencial en 2024. “Yo estoy lista para lo que se necesite. Yo amo a mi estado, a los chihuahuenses y yo voy a estar al pie del cañón hasta el límite de mis fuerzas y capacidades, pero al final de cuentas si la situación obliga, porque hay veces que la política no te permite darte opción para decir que no. Tienes que salir al frente y decir que sí”, dijo. Entrevistada en Esta Mañana, en El Heraldo TV, Campos explicó que el pasado foro panista sirve para informarles a los mexicanos sobre lo que está pasando al interior del PAN. Agregó que está adormecido el país y a decir de la gobernadora viene una crisis económica mundial y no se debe de normalizar este tipo de temas, por lo que es necesario dar el debate.

