Adán Augusto López niega militarización del país y arremete nuevamente contra Felipe Calderón 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, insistió durante su visita a Oaxaca que el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa cuenta con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Corte Interamericana, por delitos de lesa humanidad.

"Aquí les digo porque después se mal interpretan las cosas, sí hay desde luego una denuncia penal e internacional presentada en La Haya, en los países bajos en Holanda, en contra entre otros de Felipe Calderón", aseguró.

Al impartir el foro "Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública", el funcionario federal señaló que los opositores políticos pretenden infundir en la ciudadanía, el fantasma de la militarización, sin embargo, les recordó que quien intentó militarizar el país fue Felipe Calderón Hinojosa.

"No olvidemos que quienes intentaron o militarizaron al país fue Felipe Calderón ahora no quieren acordarse muchos de aquella mañana del 06 de diciembre del 2006 cuando Instruyó al Ejército mexicano que iniciará una absurda guerra en contra del crimen organizado y perdieron la vida muchos militares que fueron enviados a una guerra que no conocían", acusó.

Señaló que en esos años se efectuaron delitos de lesa humanidad y se armó al crimen organizado con la operación "Rápido y Furiozo", junto con el gobierno norteamericano en donde la intención era colocar un chip geolocalizador para frenar a las células criminales.

"Vendieron las armas sin geolocalizador", aseguró que por esos delitos y otros Género García Luna se encuentra sujeto a proceso en Estados Unidos de América.

Momentos difíciles para la seguridad

Por otro lado, reconoció que el país enfrenta un momento difícil en materia de seguridad, por lo que aplaudió que Oaxaca fue uno de los primeros estados en aprobar la reforma constitucional a la Guardia Nacional.

"Oaxaca demostró que va a la vanguardia de la 4 Transformación y fue el primer Congreso que aprobó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional después Sinaloa y la Ciudad de México", dijo.

"Esta mañana vengo a cumplir un compromiso y una instrucción que el presidente de República nos ha dado, nunca antes un funcionario del gobierno federal mucho menos un secretario de Gobernación había acudido a todos los congresos de los estados a explicar y después a pedir que apoyaran la minuta de reforma Constitucional", agregó.

El gobernador Electo, Salomón Jara Cruz dio la bienvenida a Oaxaca al funcionario federal al recordar que el titular de la Segob ha sido su gran amigo y aliado en Morena.

"Oaxaca se ha puesto a la vanguardia al ser el primero en aprobar esta importante reforma constitucional", lo anterior al rechazar que se pretenda militarizar al país y llamar hipócritas a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Antes, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura local, Laura Estrada Mauro agradeció también la visita del secretario Adán Augusto López Hernández.

"Este foro representa la suma de esfuerzos entre el gobierno federal y locales, gracias a esta sinergia es posible que hoy estemos reunidos como un movimiento a 11 años de creación ha logrado instaurarse como un movimiento de cambio", dijo.

