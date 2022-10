De gira por Colima, Adán Augusto cabildea con manifestantes en diversos temas locales

La visita a Colima del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desató una serie de manifestaciones en la capital del estado, que retrasaron su asistencia al Congreso del Estado con motivo de la presentación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, además de causar la cancelación de otro evento en el Poder Judicial.

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, ahorradores afectados por la inversión encabezada por Axel Joya, sobrino del vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, así como familiares de personas desaparecidas se manifestaron el recinto legislativo, además de realizar un cierre de casi 3 horas la autopista Guadalajara-Manzanillo a la altura de la Fiscalía General del Estado.

A pesar de ser temas locales, el funcionario federal se reunió junto con la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva y un grupo de manifestantes, encabezado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) Martín Flores Castañeda, que exige un aumento salarial acorde a la inflación, así como el pago de la deuda que se tiene con el Instituto de Pensiones.

“Tuvimos un provechoso diálogo (..) conversamos sobre diversos detalles de la relación entre la administración que tengo el honor de encabezar y nuestros trabajadores. Soy una convencida de que, cuando hay diálogo y cuando se prioriza el bien común, el diálogo enriquece la toma de decisiones y nos permite encontrar mejores caminos para los retos que enfrentamos y, en este caso, no será la excepción”, escribió la mandataria estatal en sus redes sociales.

El funcionario federal se negó a hablar de sus aspiraciones a la presidencia Foto: Especial

Atienden denuncias

Al llegar al Congreso del Estado, el secretario de Gobernación fue abordado por los ahorradores defraudados quienes le explicaron su preocupación de no ver de regreso su dinero, mientras la gobernadora informó al funcionario y a los inconformes que ya se están dando seguimiento a las denuncias en la Fiscalía General del Estado.

Adán Augusto les pidió a los defraudados formar una comisión para que acuda el próximo jueves a su oficina en la Ciudad de México y en tanto soliciten un informe a la FGE, además propuso que quizá se puede actuar a través del Servicio de Administración Tributaria para hacer el congelamiento de cuentas y así rescatar el dinero de los alrededores de 9 mil defraudados.

En entrevista con medios de comunicación locales, el funcionario federal se negó a hablar de sus aspiraciones a la presidencia, se le cuestionó si no le desagrada atender problemas de la entidad y dijo que no, pues comprendía la inconformidad de los manifestantes.

Durante la sesión en el Congreso local, Adán Augusto fue increpado por el diputado panista Crispín Guerra Cárdenas, al acusarlo de realizar una gira proselitista, lo que el funcionario federal negó.

"No ando en campaña diputado, no coma ansias a lo mejor ya mero sí, pero ahorita yo no ando en campaña”, manifestó.

Por la tarde el secretario de Gobernación continúo su gira en el puerto de Manzanillo, donde encabezó junto con la mandataria estatal, la entrega de apoyos a damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

