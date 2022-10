Adán Augusto López descarta que su gira por la República sea una campaña rumbo a la Presidencia

En Colima, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que no se trata de una gira proselitista y promoción personal la presentación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública a los congresos estatales.

Ante diputadas y diputados del Congreso de Colima, el responsable de la política interior aseguró que se trata de un ejercicio democrático para exponer las modificaciones constitucionales a las legislaturas locales.

Adán Augusto López dejó ver que en los próximos meses podría iniciar una campaña proselitista, ya que es uno de los tres presidenciables de Morena para el 2024.

"Comentarle a Crispín Guerra Cárdenas, no ando en campaña diputado, no coma ansias a lo mejor ya mero si, pero ahorita yo no ando en campaña, yo ando siendo parte de un ejercicio democrático que no se vio, no se ha visto nunca en la historia de este país, bueno los gobiernos panistas vivían para otras cosas, quizá por eso no le entiendo a eso", explicó.