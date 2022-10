Ricardo Monreal no teme a Layda Sansores ni al "Martes del Jaguar": "Voy a actuar con firmeza"

"Hay algo extraño, no tengo ninguna relación de discordia con ella, nunca la he tenido y de repente surge esta amenaza", con esta frase fue que Ricardo Monreal, líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado, marcó su postura en torno a su posible inclusión en El Martes del Jaguar, programa en redes sociales conducido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y en el cual suele mostrar audios de conversaciones privadas de los políticos mexicanos.

Pese a que en agosto y septiembre la líder local realizó una campaña para dar a conocer supuestas llamadas en las que hacían quedar más al líder del PRI, el morenista dijo estar tranquilo y no tener ninguna preocupación sobre la información que pueda evidenciarse en el show.

En entrevista con Mario Maldonado para la señal de televisión de El Heraldo Media Group, el senador expresó que es una ilegalidad que se haya intervenido alguna conversación en la que haya participado. Dijo además que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón al asegurar que los militantes de Morena no deben provocar divisiones que pongan en peligro al partido y al igual que él condenó que se realicen este tipo de ataques.

El senador dijo que actuará en consecuencia a lo que se dé a conocer.

Calificó como un referente deshonroso y nefasto de la historia política de México que se intervengan las líneas telefónicas de cualquier persona en el país, debido a que vulnera los derechos de la gente y es una práctica que está penada por la ley, por lo que está listo para reaccionar en caso de que sea necesario.

"Voy a actuar con firmeza contra cualquier agresión que reciba", dijo.

Con respecto al anunció de Alejandro Rojas, quien dijo que dará a conocer información con respecto a Layda Sansores, dijo que no está involucrado en el conflicto y no ha ordenado nada a su suplente en la Cámara de Senadores.

"No ayuda eso a nadie y no estoy de acuerdo"

Negó que buscará hablar con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, o con la gobernadora de Campeche para limar asperezas. Dijo que estos actos son un claro acto en contra de sus aspiraciones para ser el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional para competir por la Presidencia en los comicios de 2024.

"Lo que hay que ver es la mesa que mece la cuna", dijo.

"Cualquier ruptura dentro del Movimiento sí va a pesar", agregó.

El coordinador aseguró que su trabajo no está en riesgo por la coyuntura política, aunque dijo que entiende que su cargo como coordinador no será eterno y llegará el momento de ser reemplazado. Agregó que no hay ninguna alteración o sobresalto con el orden legislativo, sus funciones, ni con los acuerdos o el diálogo que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años.

El político dijo que continuará su trabajo sin problemas.

"Seguiremos privilegiando, no exclusivizando las iniciativas del presidente", dijo.

El político negó que esta amenaza dada por Layda Sansores haya sido maquinado por ella, sino que hay una estrategia en contra de él para sacarlo de la boleta electoral. Añadió que se encuentra en el análisis de contratar un servicio forense que le permita saber quién es el responsable de buscar su descalificación desde las redes sociales.

"Es muy claro que hay una relación muy transparente de buscar mi liquidación", dijo.

