AMLO pide a Layda Sansores y a Ricardo Monreal no pelear tras amenaza de audios

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al senador Ricardo Monreal Ávila, a que no se enfrasquen en peleas.

Eso, después de que Sansores amagó con dar a conocer información que tiene que ver con Monreal, y éste último respondió que eso es una guerra sucia en su contra, lo cual podría golpear a Morena en las elecciones federales de 2024.

"No hay que pelearnos", afirmó el mandatario nacional.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador respondió que ese tipo de información (de Layda Sansores) es de mal gusto, pero minimizó que eso no afecta políticamente a nadie.

"No afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta, miren como les fue a los de la chachalaca, la guacamaya que se volvió zopilote, no, eso no funciona.

No afecta y hay que también tener confianza de que la gente tiene criterio, a veces eso tiene efecto de bumeran perjudica a quien pública ese tipo de cosas. No afecta políticamente hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, no debe prevalecer eso", expresó.

"Layda es luchona y respeto a Monreal"

El titular del Ejecutivo Federal dijo que conoce muy bien tanto Layda Sansores, como a Ricardo Monreal.

"Yo estimo muchísimo, muchísimo, la quiero mucho, la admiro, por ser luchona, a Layda Sansores, que ha enfrentado todo, me consta, represión, fraudes, es una mujer de lucha, con convicciones. Y también respeto a Ricardo Monreal, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI porque precisamente el señor Zedillo no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas", indicó.

López Obrador, incluso, relató cómo fue el triunfo de Ricardo Monreal como gobernador de Zacatecas en 1998, cuando el ahora presidente de la República era dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

