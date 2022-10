AMLO: “Me están convenciendo de ser neoliberal”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que debido al libre mercado y comercio, prácticamente lo están convenciendo para convertirse en neoliberal. "Ya parece que me estoy volviendo neoliberal, ya me están convenciendo", dijo.

Y es que durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal detalló que su gobierno ha impulsado recientemente una política de licencias para la aplicación del libre mercado y que ciertas cadenas puedan comprar alimentos sin aranceles ni trámites burocráticos con la finalidad de frenar el alza de precios y la inflación.

"Es la aplicación del libre mercado, solo que antes era engañoso, era el libre mercado en los bueyes del compadre. Que haya competencia libre mercado y que no haya monopolio. Así ya estoy convertido en un neoliberal y no les gusta, qué no es el libre comercio, la libre competencia", expuso.

AMO: “El neoliberalismo no es malo”

López Obrador aceptó que no todo lo de la política neoliberal es malo, únicamente si se aplica adecuadamente. "El neoliberalismo es la transferencia de bienes públicos a particulares. Está hecha y diseñada para favorecer a una minoría y, además, lo que resulta ilógico como la competencia se distorsiona, no se aplica", indicó.

Aclaró que no es que no sirva nada del modelo neoliberal, sino que está hecho para favorecer a los de arriba y golpear a la gente que menos recursos tienen. "En derechas como izquierdas hay muchos dogmas, y yo me guió por juicios prácticos y me inspiró en lo mejor de nuestra historia nacional", ahondó.

Y agregó: “La competencia del libre mercado, se distorsiona, no se aplica, se usa nada más como parapeto, nosotros lo padecemos en México, en la época del neoliberalismo que no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios lo que llamaban las gentes preponderantes, y que sucedió, lo monopolios siguieron, no sirvió nada de esa estructura para según tener control sobre los monopolios”.

AMLO afirmó que el neoliberalismo no se aplica adecuadamente. Foto: Especial

El mandatario federal afirmó que en el caso de México hay una variable, “dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se tomaba en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha, esa peculiaridad se llama corrupción, y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante”, acotó.

AMLO aconseja a gobiernos cómo subir impuestos

López Obrador aseveró que su gobierno está porque no haya impuestos, pero también que los más ricos paguen más impuestos. Afirmó que si es muy indispensable aumentar impuestos, primero que el gobierno ahorre y que haya austeridad, para después ver si se pueden incrementar impuestos, dijo.

AMLO aconsejó a gobiernos en qué caso subir impuestos. Foto: Cuartoscuro

“Si necesitaramos aumentar impuestos, pero en nuestro caso no lo va a hacer, pero para otros países nuestra recomendación sería: sí te es muy indispensable aumentar los impuestos, aún cuando se trata de aumentar impuestos a los de arriba, primero, apriétate tú el cinturón, primero que el gobierno ahorre que haya austeridad, que no permita la corrupción, y luego ya cuando predicaste con el ejemplo, entonces sí explicas que hace falta el aumento de los impuestos”, explicó el presidente.

El jefe del Ejecutivo Federal precisó que en el caso de la izquierda tradicional, "que es el discurso a tabla rasa, tiene que pagarse impuestos progresivos, el que recibe más debe de pagar más. ¡Sí!, pero hay matices".

“Los gobiernos de izquierda piensan que se debe cobrar más impuestos a los que tienen más. Yo también pienso de esa forma, pero matizo. De qué sirve que van a pagar más si en los hechos se les condonan los impuestos”, aseguró López Obrador.

