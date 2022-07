Ricardo Monreal intensifica estrategia y lanza proyecto Reconciliación por México

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, intensificó su estrategia rumbo al 2024 y, desde el restaurante Arroyo de la Ciudad de México, lanzó su proyecto Reconciliación México (RM).

Ante cientos de simpatizantes y amigos, el legislador morenista fue recibido en la del restaurante grito de "presidente, presidente" y fue ovacionado en el evento de carácter privado.

En el lugar ubicado en la alcaldía Tlalpan, el legislador anunció que cuando Morena emita la convocatoria para la candidatura presidencial del 2024, se inscribirá para contender por la Presidencia de la República.

En la plaza se instaló un templete con pantallas donde se podía ver el nombre de su nuevo proyecto político Reconciliación México, el cual lleva sus iniciales.

De acuerdo con fuentes cercanas al senador Monreal, el evento fue organizado por líderes sociales, activistas, diputados y senadores que arropan al zacatecano.

Hoy, a través de sus redes sociales, el senador Monreal lanzó también su primer rap titulado RapReal que entona rimas de su carrera política y de su vida.

En Twitter y Facebook, el también coordinador de Morena en la Cámara alta publicó un video donde se le ve en cabina de grabación con algunos jóvenes entonando sus rimas.

Y continúa: "Aspirante desde abajo, con la experiencia de mi lado, diputado, senador, gobernante de mi estado. Soy maestro de la UNAM, frente a un grupo de estudiantes, les enseño de derecho y el país salga adelante. El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por la reformas de AMLO. Ajeno a la traición, nunca me he rajado, siempre he ganado cada elección en la que he participado".